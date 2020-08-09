«المرور» دشَّنت تطبيقاً إلكترونياً متطوراً

وطن النهار

دشن وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، تطبيق (Traffickw)، الخاص بالهواتف الذكية والذي يمكن جميع المواطنين والمقيمين من الحصول على عدد من الخدمات التي تقدمها الادارة العامة للمرور. وفي البداية نقل الفريق النهام تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، وتأكيده مواصلة دعم التطور التكنولوجي ورفع مستوى الخدمات داخل المؤسسة الأمنية بما يتواكب مع آخر المستجدات، وتحقيقاً لسرعة الانجاز ومواكبة أحدث التطورات.

ثم استمع الى شرح مفصل من مساعد مدير عام الادارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد يوسف الخده حول الخدمات التي يقدمها التطبيق وطريقة التسجيل بما يحقق أقصى درجات الاستفادة للمواطنين والمقيمين وتأتي في مقدمة تلك الخدمات خدمة التنبيه بالمخالفات المرورية غير المباشرة وبشكل مجاني. ويقوم التطبيق بارسال اشعارات لمستخدميه عبر الهواتف الذكية يحدد فيها اي عائق مروري على الطرق (حوادث جسيمة - سقوط حمولة - تعطل تقاطع) لتجنب استخدامها منعا للازدحامات المرورية، ويتيح التطبيق خاصية تحديد المواقع الخاصة بادارات المرور في محافظات الكويت للتسهيل على المراجعين، كما يوفر التطبيق خدمات دفع المخالفات وحجز موعد اختبار رخصة قيادة، وحجز موعد لترخيص المركبات والطلبات والنماذج الخاصة برخص القيادة، ويتضمن التطبيق امكانية تقديم الشكاوى والاقتراحات من قبل المواطنين والمقيمين.

ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاستفادة من التطبيق بعد تفعيله وفق آلية صحيحة تتطلب تسجيل جميع المركبات الخاصة بهم من خلال ادراج البيانات المطلوبة، حيث ستقوم الادارة العامة للمرور وبعد التأكد من صحة تلك البيانات بارسال رقم سرى خاص لمستخدم التطبيق عن طريق الايميل الخاص به يسمح من خلاله الاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق.

