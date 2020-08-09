100 جزائري غادروا البلاد أمس

وطن النهار

اشاد سفير الجزائر لدى البلاد عبدالمالك بوهدو بالتسهيلات التي قدمتها السلطات الكويتية للسفارة من أجل اجلاء 100 جزائري من الكويت امس السبت.

وقال بوهدو: اجلينا أمس 100 جزائري ممن انتهت اقامتهم وتأشيراتهم على متن الخطوط الجوية الجزائرية.

وأضاف في تصريح لـ«النهار»: اشكر وزارة الخارجية الكويتية على ما قدمته لنا من تسهيلات لاتمام هذه العملية بنجاح منوها الى ان الهيئة العامة للطيران المدني قدمت التسهيلات اللازمة للطائرة الجزائرية. واوضح ان هذا الاجلاء هو الاول منذ تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال: جاليتنا بالكويت صغيرة لا تتعدى 1000 شخص كلهم كوادر ويعملون في النفط والطيران والاعلام ويتمتعون بمعاملة حسني ووضعهم جيد في الكويت، مؤكدا ان العلاقات الكويتية الجزائرية متميزة وتشهد نموا كبيرا.

وأشار الى ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي الشقيق يتمتعون بالاحترام والتقدير من قبل قيادة وشعب الجزائر.

واضاف: نتمنى لسموه الشفاء العاجل والعودة سالما الى وطنه الكويت.

وأكد ان عملية الاجلاء جاءت نتيجة الطلبات التي قدمتها السفارة التي حرصت بدورها على تنفيذ رغبة رعاياها في العودة الى وطنهم الجزائر.

وعن عودة المواطنين الجزائرين العاملين بالكويت، قال: هناك عدد قليل جداً عادوا الى الكويت امس على متن طائرة الاجلاء لافتا الى ان بلاده لم تفتح اجواءها بعد امام الطيران التجاري الدولي. وبالتالي فإن عملية السفر غير متاحة الى الآن.

واشار الى ان بلاده خصصت معامل لاستخراج شهادة الـ (PCR) في وقت قياسي للراغبين في السفر عند فتح الاجواء الجزائرية، لافتا الى ان الجزائريين القادمين الى الكويت يحملون شهادة الـ (PCR) ويخضعون للشروط الصحية التي اقرتها وزارة الصحة الكويتية.

واشاد بالاجراءات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا والتعامل الذي وصفه بالمتميز في مطار الكويت الدولي لدى استقبال القادمين او المغادرين.

ودعا ابناء الجالية الجزائرية الى الالتزام بالقوانين والاجراءات التي تصدر من مجلس الوزراء الكويتي والتي تهدف الى التخفيف من انتشار الفيروس.

