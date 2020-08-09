6 جمعيات نفع عام لتعديل «الولاية الصحية»

وطن النهار

طالب عدد من جمعيات النفع العام بتعديل القوانين المتعلقة بالولاية الصحية والمهن الطبية وغيرها لتشتمل وبوضوح على اعطاء المرأة الحق بالموافقة على الاجراءات الطبية عن افراد اسرتها.

وقالت الجمعيات في بيان صحافي ان تعديل قانون الولاية الصحية الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة الأربعاء الماضي اختزل حق المرأة بالموافقة على الاجراءات الطبية عن افراد اسرتها في الأم فقط، وأهمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة كالبنت - الزوجة - الأخت - او الجدة.

وأكدت انه لا يمكن تجزئة الحق والتدرج في منحه للمرأة خصوصا في ظل التحولات الاجتماعية للأسرة داخل المجتمع الكويتي.

وفيما يلي نص البيان:

تمت الموافقة على تعديل قانون الولاية الصحية يوم الأربعاء الموافق 5-8-2020 والذي اختزل حق المرأة بالموافقة على الاجراءات الطبية عن افراد اسرتها (بالأم فقط) وأهمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة كالبنت - الزوجة - الأخت - او الجدة.

نحن مجموعة من جمعيات النفع العام التي ساهمت في اقتراح لتعديل قانون الولاية الصحية للمرأة والتي سعت جاهدة مع وزارة الصحة وأعضاء اللجنة التشريعية ومقدمي الاقتراح من النواب في مجلس الأمة الى توضيح اهمية تعديل قانون الولاية الصحية ليشمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة وتقدمنا باقتراحات في هذا الشأن، ولهذا فنحن نطالب المسؤولين بتعديل القانون حتى لا يقف حق الموافقة على الاجراءات الطبية عند الأم فقط وانما يشمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة.

للنساء في الكويت دور تاريخي بالنضال من اجل حقوقهن، والمرأة الكويتية قدمت دمها فداء للوطن ووصلت مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن العلم والمعرفة متحدية الصعاب بايمانها الحقيقي في دورها ببناء وتقدم بلدها الكويت.

نرى انه لا يمكن تجزئة الحق والتدرج في منحه للمرأة خصوصا في ظل التحولات الاجتماعية للأسرة داخل المجتمع الكويتي، وانسجاما مع اهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها البلاد وخاصة الهدف الخامس الساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.

وعليه، تطالب المجموعة بتعديل القوانين المتعلقة بالولاية الصحية والمهن الطبية وغيرها لتشتمل وبوضوح على اعطاء المرأة الحق بالموافقة على الاجراءات الطبية عن افراد اسرتها وذلك من خلال مساندة كل من الحكومة ممثلة بوزارة الصحة كجهة تنفيذية ومقدمة لمشروع الحكومة بقانون المهن الطبية والمعروض على جدول اعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل، ومجلس الأمة كجهة تشريعية تقديرا للمرأة ولكل جهودها المبذولة نحو اسرتها ومجتمعها ووطنها.

ووقع على البيان كل من: الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية المحامين الكويتية، الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، الرابطة الوطنية للأمن الأسري، جمعية سوروبتسمت الكويت والجمعية الكويتية للاخاء الوطني.

