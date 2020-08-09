«الكهرباء» أعادت المياه إلى تيماء

وطن النهار

تجري فرق طوارئ تشغيل وصيانة المياه عملية اصلاح لأحد خطوط المياه الرئيسة التي تغذي القطع رقم 5، 8،7،6 في منطقة الصليبية بعد حدوث عطل في الخط المشار اليه ما تسبب بانقطاع المياه عن القطع المذكورة. وأشارت الوزارة في بيان عن نجاحها في اصلاح عطل خط المياه العذبة الرئيس الذي يغذي القطع رقم 6،5،4،3 في منطقة تيماء واعادة المياه الى تلك القطع المذكورة. وأرجعت الوزارة سبب تأخر الوزارة في عمليات صيانة واصلاح الخطين المتضررين في منطقتي تيماء والصليبية الى وجود عوائق وتعديات من قبل بعض أهالي المنطقتين، تمثل بعضها في البناء على مسارات الخطوط المائية التابعة للوزارة. وقالت الوزارة «تم ابلاغ بلدية الكويت لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين وبحق كل من قام بتسهيل عملية البناء المخالف».