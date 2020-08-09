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وطن النهار

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رحلة واحدة لـ «لوفتهانزا» والطيران «الأفغاني» أسبوعياً


أعلن مدير ادارة النقل الجوي في الادارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي ان شركة الطيران الالمانية «لوفتهانزا» ستعود للتشغيل من مطار فرانكفورت الى مطار الكويت الدولي بواقع رحلة واحدة اسبوعيا وذلك في خطوة لتعزيز التشغيل التدريجي للطيران المباشر بين البلدية ووفقا للاشتراطات التي وضعتها السلطات الالمانية للدخول او لحركة الترانزيت. وأضاف الراجحي عبر الموقع الرسمي للطيران المدني ان شركة الطيران الافغانية ستقوم بتشغيل الرجلات بين البلدين بواقع رحلة واحدة اسبوعيا من مطار كابور الى مطار الكويا الدولي وذلك لتغطية الطلب من الجالية الافغالنة الراغبة بالسفر وفقا للاشتراطات الصحية.


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