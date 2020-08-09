«طوارئ البلدية» تلقى 742 شكوى واستفساراً

وطن النهار

كشفت بلدية الكويت في احصائية صادرة من ادارة الخدمات العامة عن تلقي قسم الطوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بادارة الخدمات العامة و خدمة «24727732» واتس اب الشكاوى 742 بلاغا وشكوى في جميع المحافظات خلال شهر يوليو الماضي. وأوضحت البلدية بأن أعلى معدل للشكاوي كان في محافظة الأحمدي 203 شكاوى واستفسارات تلتها محافظة مبارك الكبير 131 وجاءت محافظة العاصمة في الترتيب الثالث لمعدل الشكاوي بــ 116 شكوى تلتها محافظة الفروانية بمعدل 107 شكاوى ومحافظة حولي 93 شكوى وجاءت محافظة الجهراء في الترتيب الأخير بـتلقي 92 شكوى. وأشارت البلدية الى أن جميع الشكاوى التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتس أب وخدمة الخط الساخن «139» من قسم الطوارئ التابع لادارة الخدمات يتم ادخالها في جهاز الحاسب الآلي ومتابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد تحويلها الى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات. وأضافت بأن النوبات الثلاثة (أ، ب، ج) بقسم الطوارئ التابع لادارة الخدمات العامة يعملون على مدار 24 ساعة في التعامل مع الشكاوي المتلقاه عبر خدمة الواتس أب «24727732» وخدمة الخط الساخن «139» لافتة الى ان موظفي النوبات لا يكتفون بتحويل الشكاوى للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل التواصل مع الشاكي واطلاعه على تلك الاجراءات.