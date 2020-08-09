38 ألف طالب يدشِّنون التعليم عن بُعد في «الثانوية» اليوم

وطن النهار

تبدأ اليوم الدراسة المستكملة لطلبة الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والادبي الدارسين في مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة التي تطبق منهج التعليم العام، وذلك عن طريق التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد لمدة 6 اسابيع حتى 17 سبتمبر المقبل، استكمالا للعام الدراسي 2019/ 2020 بعد توقف دام 5 اشهر بسبب ظهور جائحة كوفيد 19.

ويشدن نحو 38 الف طالبة وطالبة التعليم الالكتروني عن طريق البوابة الالكترونية لوزارة التربية ونظام التعليم عن بعد في المدارس الخاصة، وذلك لاستكمال الدراسة والحصول على النسبة المتبقية من درجات المعدل التراكمي، عقب ضمان حصولهم على درجاتهم من النسبة المحددة في الصفين العاشر والحادي عشر والفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي بواقع 10 في المئة، 20 في المئة، 35 في المئة على الترتيب باجمالي 65%.

واعتمدت وزارة التربية، آلية توزيع الدرجات على 4 اقسام عن طريق تفاعل الطالب في نظام التعليم الالكتروني وانشطته وخبرته التعليمية بالاضافة الى الحضور بواقع 25% لكل قسم، على ان يقيم الطالب بشكل اسبوعي بما يمكن الوزارة متابعة تحقيق المتعلم هذه الدرجات بصورة واقعية وملموسة. وكان وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، قد اكد ان توزيع درجات 35% المتبقية من المعدل التراكمي على مدة الدراسة المستكملة بواقع 7 درجات لكل اسبوع، مبينا ان الوزارة ارتأت الغاء الاختبار التحريري نظرا للظروف الحالية التي تمر فيه البلاد للظروف الاستثنائية التي سببتها الجائحة، وذلك حرصا على سلامة الطلبة ومراعاة لحالاتهم لما ترتب عن هذه الظروف من آثار نفسية قد تعود بالسلب على الاداء الطلابي نتيجة هاجس الخوف وعدم التركيز.

