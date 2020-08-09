مدارس خاصة ضربت «الأخلاقيات» بعرض الحائط

وطن النهار

في الوقت الذي يستعد فيه طلبة الصف الثاني عشر لاستكمال الدراسة للعام الدراسي الحالي وتلقي التعليم عن طريق النظام الالكتروني، بدأت بعض المدارس الخاصة باتباع اسلوب الضغط على اولياء الامور لسداد الرسوم الدراسية كاملة عن ابنائهم، مؤكدة ان الطالب لا يستطيع الدخول الى المنصة التعليمية الا بعد سداد آخر قسط من الرسوم الدراسية لجميع اخوته المسجلين في نفس المدرسة، في حين ابلغت مدارس اخرى اولياء الامور بضرورة شراء الزي المدرسي من الادارة المدرسية. في هذا السياق، تقدم عدد من اولياء الامور بشكوى لـ«النهار» على بعض المدارس الخاصة التي منعت اعطاء الرقم السري الذي يمكن الطالب من الدخول الى المنصة التعليمية ومباشرة التعليم عن بعد، مؤكدين ان هذه المدارس رفضت منح الكود للطلبة الذين لديهم اخوة في نفس المدرسة ولم يسددوا الرسوم الدراسية.

واوضح المشتكون أن الادارات المدرسية المعنية في بداية الامر طلبت من اولياء امور الطلبة الدارسين في الصف الثاني عشر ضرورة سداد القسط الاخير من الرسوم الدراسية حتى يتسنى لابنائهم الحصول على الرقم الخاص بهم للدخول الى المنصة التعليمية ومباشرت تعليمهم عن بعد، الامر الذي دفع الآباء الى سداد الرسوم بالكامل حتى لا يتعطل عن زملائه، غير انهم تفاجأوا بعد ذلك برفض المدرسة منح الكود للطالب الذي لديه اخوة في المراحل التعليمية التابعة للمدرسة.

وقالوا انه عندما واجهوا المدرسة بقرار وزارة التربية الخاص بالرسوم الدراسية ردت المدرسة بانه لم تصل اليهم نشرة من الادارة العامة للتعليم الخاص، معربين عن استيائهم الشديد وانزعاجهم لهذا الامر حيث اوقعهم في ضغط نفسي لحرصهم على مستقبل ابنائهم في هذه المرحلة من حياتهم التعليمية المهمة وفي ظل الظروف المعيشية القاهرة التي تعثرت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، مطالبين الجهة المختصة او وزير التربية بضرورة التدخل لانهاء هذه المشكلة باسرع وقت حيث تزامنت مع انطلاق الدراسة.

وفي ذات السياق، اكد اولياء الامور ان بعض المدارس الخاصة طالبتهم عبر اتصالات هاتفية بضرورة شراء الزي المدرسي لابنائهم حتى يتسنى لهم استكمال دراستهم، مشيرين الى ان الادارة المدرسية شددت عليهم بأهمية التقيد بهذا الامر ليكون الطلبة ملتزمين بالزي المدرسي حتى وان كان التعليم عن بعد.

