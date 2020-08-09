«الجامعة»: تغيير مسميات أعضاء هيئة التدريس

وطن النهار

أعلن القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور عبدالله المطوع، بأن مركز نظم المعلومات قد انهى الاجراءات الفنية الخاصة بتغيير المسميات الوظيفية ومسميات الدرجات لأعضاء هيئة التدريس وفقا لقانون 76 لسنة 2019 بشأن تغيير المسميات من مدرس الى استاذ مساعد ومن استاذ مساعد الى استاذ مشارك، وحيث ان التغييرات تكون في الوظيفة والدرجة بدون المساس بالراتب.

وذكر د. المطوع بأن نظام الرواتب والتعيينات في جامعة الكويت يعتمد على نظام الموارد البشرية من شركة اوراكل Oracle وهو نظام متكامل شديد الارتباط بين اجزائه ويشمل الموارد البشرية والرواتب والخدمة الذاتية وغيرها، مشيرا الى ان تعديل المسمى الوظيفي ومسمى الدرجة في حد ذاته قد يبدو عملية سهلة واستبدال جملة بجملة اخرى لكن هذا التعديل يؤثر على انظمة كثيرة مترابطة في نظام الأوراكل ويحتاج الى مراجعة دقيقة لمعادلات حسابية وأكواد برمجية كثيرة لضمان عدم تأثرها بأي تغيير في المسميات الجديدة وذلك ان نظام الأوراكل يعتمد في حساب الراتب على شاشة التعيين وهي شاشة محورية تحتوي على البيانات الوظيفية والمسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية والسلم الوظيفي الخاص بالموظف وأي تغيير غير مدروس قد يغير في مربوط الدرجة او الرواتب او الأنظمة الأخرى المرتبطة بها مثل نظام الاجازات والأرصدة وقواعد الاعتمادات وغيرها.

وأضاف انه نظرا لحساسية المشروع وبايعاز من مدير جامعة الكويت بالانابة، تم اعطاء هذا المشروع الأهمية القصوى وقد انتهى الفريق الفني بمركز نظم المعلومات من جميع الاجراءات الخاصة بتعديل المسميات بالنظام وجار عمل فحص لمتابعة اي تغييرات على الرواتب مع ادارة الموارد البشرية استعدادا لتطبيق النظام الجديد على رواتب شهر «أغسطس» الحالي لتظهر بالمسميات الجديدة بنهاية الأسبوع الحالي.

