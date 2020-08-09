«التأمينات»: صرف الـ 7 معاشات إلكترونياً بدءاً من الأربعاء المقبل

وطن النهار

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنه يمكن للمعنيين بقانوني القيمة الاستبدالية للمؤمن عليهم من أصحاب المعاشات «الاستبدال» وصرف سبعة معاشات مقدمة للمتقاعدين بنسبة خصم 15 في المئة (المعاشات التقاعدية) اتمام معاملاتهم عبر تطبيقها الإلكتروني «ذخر» وموقعها الرسمي اعتبارا من الأربعاء المقبل دون الحاجة لمراجعة مقرها.

وذكر نائب المدير العام للشؤون التأمينية في «التأمينات العامة» خالد الفضالة لـ«كونا» أن «المؤسسة» انتهت من هذه الخطوة انطلاقا من حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وأضاف الفضالة أنه بالانتهاء من تجهيز الآلية الخاصة بتنفيذ القانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن استبدال جداول الاستبدال والذي شملت تعديلاته زيادة قيمة الدينار المقابل لسن المستبدل يمكن للمستبدلين مدى الحياة الاستبدال مرة أخرى أو خفض قيمة الجزء المستبدل للحالات القائمة وفق الجدول المعدل للمدة المتبقية عبر قنوات «التأمينات» الرقمية.

