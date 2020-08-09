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وطن النهار

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الطلبة يرفعون أيديهم إلكترونياً لسؤال المعلم


نشرت وزارة التربية على موقعها الالكتروني فيديوهات ارشادية للطلاب والمعلمين في شأن التعليم عن بعد الذي ينطلق غداً لنحو 38 الف طالب وطالبة في الصف الثاني عشر للقسمين العلمي والأدبي كشفت خلالها عن كيفية تفعيل الحساب في برنامج تيمز مايكروسوفت ومتابعة الحصص الدراسية على الموقع عبر اسم المستخدم والرقم المدني وكلمة السر وبعدها اختيار برنامج مايكروسوفت تيمز. وفي حال فوات الحصة يمكن متابعتها لاحقاً من خلال الضغط على ايقونة منشورات، مبينة انه يمكن سؤال المعلم الكترونياً اثناء الشرح من خلال الضغط على ايقونة رفع اليد ويمكن طرح السؤال بكتابته في خانة الدردشة وسيقوم المعلم بالرد بعد الانتهاء فيما يمكن الاجابة على اسئلة المعلم عبر الضغط على ايقونة الواجبات بعد الانتهاء من الحصة. ووجهت الوزارة ابناءها الطلبة الى تفعيل حساباتهم عبر الدخول على بوابة الكويت التعليمية، ثم الضغط على «الدخول على كلمة السر»، فالضغط على خانة طلاب وادخال الرقم المدني والرقم المسلسل، وأخيراً الضغط على زر بحث لانشاء كلمة سر خاصة وحفظها للرجوع لها لاحقاً.


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