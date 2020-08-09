سمو الرئيس ووزير الداخلية .... يقهران الفساد

آراء

أهل الديرة مستانسين من الاجراءات الحكومية الاخيرة بخصوص تنفيذ القانون على الجميع والتعامل مع الكل بمسطرة واحدة دون النظر الى الأسماء والألقاب والمناصب.

القوانين موجودة منذ زمان بالكويت وكانت بحاجة الى من ينفذها، واليوم الحكومة تنفذ هذه القوانين على الجميع وبحذافيرها. نشد من أزر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونشكر سموه على جهوده التي يقوم فيها وخصوصا في مكافحة الفساد والتصدي له وتطبيق القانون، وشكر خاص الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على تصديه للفساد وتطبيق القانون على الجميع دون النظر الى الاسماء والمناصب، والشعب كله يقف معكما في اجراءاتكما والقرارات الاخيرة بالتصدي للفاسدين والمتجاوزين على القانون وخصوصا في قضيتي الاتجار بالبشر وغسل الأموال وسرقة المال العام.

والشعب يطالبكما بالاستمرار وعدم الالتفات الى من يحاول ان يكسر «مجاديفكما» من أجل عدم الاستمرار في التصدي لهؤلاء وملاحقة من شوهوا صورة الكويت وجعلوها مرتعا وممرا رئيسا لغسل الأموال، وأن يأخذ كل شخص قام أو ساعد بذلك جزاءه لأن هناك من يشكك للأسف باستمرار مكافحة الفساد والتصدي للبعض في قضية غسل الأموال. سيذكر التاريخ ماقمتما به من جهود للتصدي والوقوف بوجه الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون النظر الى الاسماء والمناصب وانكما تصديتما للفساد وقهرتماه وأنكما قمتما بإجراءات عجز عنها من سبقوكما.

ونحن بحاجة خلال المرحلة المقبلة الى وزير للداخلية كالوزير الصالح اذا اردنا التصدي والوقوف ضد الفساد.

شكرا لكما سمو رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على ماقمتما به من جهد ونطالبكما بالاستمرار بنفس الجهود، والكويت كلها تقف خلفكما.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدعو رب العباد أن يعيد لنا أميرنا مشافى معافى، وان يبعد عنا وعن العالم هذا الوباء.

