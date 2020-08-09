القيادة السياسية عزَّت الولايات المتحدة والهند

أول النهار

بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية ضمنها تعازي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتعازي سموه بوفاة برينت سكوركروفت مستشار الامن القومي الاسبق مستذكرا سموه الدور المشرف الذي قام به ابان حرب تحرير الكويت عام 1991 راجيا سموه له الرحمة ولذويه جميل الصبر.وبعث سموه ببرقية تعزية مماثلة لأسرة الفقيد. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.

كما بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دام نات كوفند رئيس الجمهورية الهندية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انشطار إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الهندية والذي أسفر عن وفاة عدد من ركابها وإصابة آخرين راجيا سموه للضحايا سرعة الشفاء والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

