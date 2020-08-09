العبدالجليل: منحة عالمية للحفاظ على أبراج الكويت لقيمتها الاستثنائية

أول النهار

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن فوزه بمنحة مؤسسة غيتي «Getty Foundation» لدراسة الحماية المستدامة لفن تصميم وتنفيذ الأطباق المعدنية التي تغطي الهياكل الكروية لأبراج الكويت والمصممة من قبل المعمارية الدانمركية ميلينا بيورن عام 1968، وذلك لحماية قيمتها التاريخية والثقافية وتحقيق شروط الأصالة حسب معايير لجنة التراث العالمي باليونيسكو.

وتأتي هذه المنحة من خلال برنامج «Keeping It Modern»، وهي مبادرة منح دولية تعبر عن التزام مؤسسة غيتي بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني للقرن العشرين لا سيما المباني ذات القيمة العالمية الاستثنائية والتي تمثل فرصة للتقدم العلمي والممارسات الفنية المعنية بصون وترميم هذا النوع من التراث.

حيث قام البرنامج بمنح العديد من المباني التاريخية المهمة حول العالم ومنها دار سيدني للأوبرا في استراليا وسيدي حرازم في المملكة المغربية ومعرض «طرابلس» رشيد كرامه في لبنان. وتعتبر هذه المنحة فرصة للتعاون العلمي والتبادل المعرفي لحفظ تراث الحداثة وهو مجال حديث نسبياً ومازال في مراحل التطور في الكويت.

حيث إن برنامج الدعم هذا في سنته الأخيرة ويستقبل العديد من الطلبات سنويا التي تتنافس للترشح للدعم الفني والمالي لمواقع ذات الأهمية البالغة. والجدير بالذكر أنه تم تقديم 90 طلباً لهذه المنحة، وتم اختيار 13 مبنى كان أحدها أبراج الكويت.

إلى ذلك قال أمين عام المجلس كامل سليمان العبدالجليل إن هذا المشروع أصبح ممكناً بعد موافقة مؤسسة غيتي على طلب المجلس تقديم الدعم والخبرة للحفاظ على مبنى أبراج الكويت لكونه من المباني المعمارية الحديثة ذات القيمة العالمية الاستثنائية، ويأتي ذلك ضمن مبادرة المؤسسة تحت شعار (المحافظة على الحداثة) التي تشمل دول أخرى بينها الكويت لهذا العام.

وأضاف العبدالجليل بأن «اهتمام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالعمل المشترك مع مؤسسة غيتي يأتي امتدادا لالتزام المجلس في صون التراث العمراني وتراث الحداثات وتعزيز القدرات المهنية للعمل في هذا المجال. ويعكس هذا الدعم ثقة المؤسسة في جودة المشروع ومبدأ الشراكة الثقافية مع جهة مرموقة عالمياً للدفع بجهود البحث والحفاظ على نظام التثبيت للأقراص المعدنية لأبراج الكويت كما هو موضح في مقترح المشروع، مع اشتراط الخضوع لكل القوانين المرعية من الطرفين بهذا الشأن».

وحول الجدول الزمني وميزانية المشروع أكد العبدالجليل ان الفترة تبدأ في 25 يونيو 2020 إلى31 مايو 2022 حيث تنفق أموال المنحة على البنود المدرجة في الميزانية المقدمة في مقترح المشروع.

