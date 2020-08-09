العفاسي: مليون دولار لدعم لبنان

أول النهار

تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وتجسيدا لروح الاخوة والتعاون المشترك بين البلدين، وصلت طائرات من القوة الجوية الكويتية إلى جمهورية لبنان الشقيقة تحمل الاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة والمواد الغذائية وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت .

وتأتي هذه الرحلات بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الصحة.

يذكر أنه قد تم شحن 70 طناً من الاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة موزعه على الطائرتين.

من جانب آخر، أعلن وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي عن تبرع الامانة العامة للاوقاف الكويتية بمليون دولار أميركي لتقديم أجهزة ومعدات ومواد طبية لدعم الشعب اللبناني الشقيق وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال العفاسي في تصريح لـ «كونا» إن هذا التبرع يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة تداعيات الكارثة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أن هذا التبرع يأتي كذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الكويت الى لبنان منذ اللحظات الأولى للانفجار انطلاقا من الدور الإنساني للكويت تجاه الدول الشقيقة والصديقة عبر التضامن والدعم في أوقات المحن والأزمات.وأشار إلى أن التبرع يأتي أيضا استمرارا لنهج الكويت في الوقوف إلى جانب لبنان في جميع الظروف وترجمة لسياستها بأن تكون سباقة في دعم الأشقاء اللبنانيين.

وذكر أن الأمانة العامة للأوقاف تسعى دائما لتقديم ودعم جهود الإغاثة للمنكوبين والمتضررين من الدول والأفراد والمجتمعات الإسلامية وتقديم الغوث للمحتاجين شعوبا حيثما وجدوا حين تحل بهم الكوارث والمحن. وأعرب العفاسي عن خالص عزائه ومواساته لذوي الضحايا، داعيا الباري عز وجل أن يرحم من توفاهم الله في هذا الحادث الأليم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.

من جانب آخر، نصف مليون دولار تقريباً هي حصيلة الدفعة الأولى من تبرعات أهل الكويت من خلال جمعية إحياء التراث الإسلامي خلال يومين من بدء الفزعة الكويتية التي أطلقتها جمعية إحياء التراث الإسلامي لإغاثة المتضررين من حادثة الانفجار المدمر الذي حصل في العاصمة اللبنانية بيروت، و أعلنت إدارة الحملة أنها قد بدأت وفي أرض الحدث فعلياً بتوزيع المساعدات العينية على المتضررين وخصوصا السلال الغذائية التي تم إعدادها بشكل عاجل من خلال شركاء العمل من الجمعيات الخيرية العاملة هناك والمعتمدين من السفارة الكويتية في بيروت، وتمثل هذه المساعدات الدفعة الأولى وستليها قريبا دفعات أخرى إن شاء الله.

كما أعلنت إدارة الحملة أيضا أن الحملة ستستمر لتقديم مواد الإغاثة والمساعدات وفق ما تفرضه الأوضاع هناك من احتياجات.

وقد حددت إدارة الجمعية في وقت سابق خطة عمل عاجلة تتضمن التركيز على توفير المساعدات الطبية العاجلة، وكذلك توفير المواد الغذائية، حيث تم البدء فعليا بتوزيع سلال غذائية على المتضررين والمحتاجين هناك.

وتعمل الجمعية بالتنسيق مع الجهات الخيرية المعتمدة في لبنان، حيث تم توفير هذه المساعدات من خلال الشراء المباشر من داخل لبنان، نظراً لتوفر جميع المستلزمات والمواد في السوق اللبناني.

