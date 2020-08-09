التحقيق مع «بدون» متهم بغسل الأموال: هل قدمت دعماً مادياً لنواب؟

الأولى

أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة بعد التحريات واخذ الاذن القانوني قام بضبط أحد الأشخاص من المقيمين بصورة غير قانونية في منطقة جنوب السرة (السلام) ، وذلك بعد أن أثبتت التحريات تضخم ثروته ووجود شبهة غسل أموال، وجار التحقيق معه ومن ثم تحويله إلى النيابة. واكدت مصادر أمنية لـالنهار أن المتهم يواجه تهما بغسل الأموال والتزوير في معاملات رسمية وفواتير يستخدمها كغطاء لتضخم ثروته. واشارت المصادر الى ان التحقيقات معه ستشمل علاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية ونواب حاليين وسابقين ، وسيتم سؤاله عن علاقته معهم، وما اذا كان قد قدم لهم دعما ماديا من عدمه والتحقق من مصدر المبالغ الطائلة التي يملكها.

