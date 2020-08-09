«بيع العقارات» يدخل دائرة التحقيقات

الأولى

زادت الحكومة من وتيرة ضغطها على عمليات غسل الاموال بشكل لافت يشير الى ان السلطات المعنية بدأت حربا شرسة لن تتوقف الا بالقضاء الكامل على هذه العمليات التي تضر بسمعة الكويت الاقتصادية والمالية دوليا وتزعزع الاقتصاد الوطني وتنذر بعواقب وخيمة قد لا تتمكن الدولة لاحقا من مواجهتها او معالجة آثارها. (طالع ص 06)

وفي هذا السياق، لاتزال دائرة الشبهات حول عمليات مالية مشبوهة تتسع فيما تحكم الرقابة الحكومية الصارمة قبضتها على المتلاعبين مع سعي الجهات المعنية الى مواجهة عمليات غسل الاموال بحزم. وكشفت مصادر معنية لـ النهار عن قيام الجهات الرقابية بالتدقيق على عمليات بيع وشراء تمت على عقارات وشركات ومحال، لا يتفق مصدر ايراداتها الناتج عن انشطتها مع حساباتها المالية المقدمة للجهات المعنية، وهو ما يضع انشطتها ضمن التشكيك، واضافت ان بعض مالكي تلك العقارات كانوا يعمدون الى تضخيم قيم الايرادات بغرض استخدامها كستار.

واستدركت ان تقييمات لبعض العقار اتضح انها شهدت تلاعبات، موضحة ان بعض المتلاعبين استهدفوا شراء شاليهات بمبالغ خيالية طائلة للهروب من خلالها من عمليات غسل اموال.

