فريق تفتيش على مخازن المواد سريعة الاشتعال

الأولى

أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، ان جميع المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية بمناطق التفتيش والتخزين التي تخضع لسلطة الجمارك خالية من اي العاب نارية مضبوطة او مخزنة. وقال ان الجمارك على تنسيق دائم مع وزارة الداخلية ممثلة في ادارة المتفجرات، لتسليمها اي مواد يتم ضبطها من الألعاب النارية اولاً فأول لافتا الى ان هذا ماحدث منذ فترة ماضية، اذ تم تسليمهم وعلى دفعات ما تم ضبطه من الألعاب النارية تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها وفق القانون سواء اتلافها او انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية.

من جانب اخر وخوفا من تكرر حادث انفجار مرفأ بيروت في البلاد قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة لتشكيل فريق من (الاطفاء – الداخلية – البلدية- التجارة – البترول- البيئة) للتأكد من خلو مدينة الكويت وضواحيها وبالأخص مؤسسة الموانئ والمنافذ الجوية كالمطار والمخازن المتواجدة فيه من اية مواد قابلة للانفجار والتأكد كذلك ما اذا كانت هذه المخازن متحققة فيها شروط الأمن والسلامة وخالية من المواد الكيميائية سريعة الاشتعال والانفجار عند تعرضها للحريق، اضافة الى ضرورة ان يكون تخزين المواد البترولية وفق متطلبات وأنظمة السلامة.

وقال الكندري: تأتي اهمية هذا الاقتراح بعد الأحداث الأخيرة على مستوى الشرق الأوسط وآخرها الحادث الأليم الذي اصاب ميناء بيروت وما ترتب عليه من ضحايا بشرية وخسائر اقتصادية وانهيار للبنية التحتية والحاق الضرر الجسيم بممتلكات الأفراد والدولة، وأصبحت الكارثة تشكل عبئا على المنظومة الصحية والاقتصادية، ولها تداعياتها الكبيرة.

