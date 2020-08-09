باريس تستضيف «المانحين» اليوم والمساعدات ستوزع على الشعب مباشرة

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عواصم - الوكالات: يترأس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم مؤتمرا افتراضيا للمانحين من اجل دعم لبنان بعد الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء بيروت الأسبوع الماضي فيما اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان «الجميع» يريد مساعدة لبنان وهو ما اكده الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط اثر لقائه الرئيس اللبنان ميشال عون، فيما استمر تقاطر المساعدات الدولية وبينها جسر جوي ينظمه «مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية». ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه باريس وينظم برعاية الأمم المتحدة، الى الحصول على تعهدات مالية بالدعم من الدول المشاركة وكيفية توزيع المساعدات المخصصة للشعب بشكل مباشر، حسبما ذكرت وكالة «رويترز». واعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب انه سيشارك في المؤتمر وغرد بعد اجرائه محادثتين هاتفيتين مع عون و ماكرون ان «الكل يريد المساعدة» متعهدا بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار و3 طائرات محملة بالمساعدات. بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون خلال اتصال مع الرئيس اللبناني ان بلاده «سوف تعمل ما في وسعها بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا لتقديم ما يحتاجه لبنان حاليا». في غضون ذلك تعهد الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، امس بنقل مطالب لبنان بشأن المساعدات الى المجتمع الدولي وتقديم الدعم بكل الامكانات المتاحة. وأشار ابو الغيط، خلال مؤتمر صحافي عقده في بيروت بعد لقائه عون الى عزمه طرح اقتراح لدعم لبنان على جامعة الدول العربية. الى ذلك سيَّر «مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية» صباح امس الطائرة الاغاثية الثالثة ضمن الجسر الاغاثي السعودي الى العاصمة اللبنانية، ورافق الطائرة فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والاشراف عليها. ويأتي ذلك بينما حذرت هيئات تابعة للأمم المتحدة من ازمة انسانية في لبنان اذ اوضح برنامج الغذاء العالمي ان الانفجار سيعوق وصول الامدادات الغذائية والانسانية الى المدينة عبر الميناء كما سيعطل وصول البضائع الأساسية الأمر الذي سيقود الى ارتفاع سريع في الأسعار. اما منظمة الصحة العالمية فحذرت من تأثير الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي في البلاد ما ادى الى خروج 3 مستشفيات في بيروت من الخدمة.