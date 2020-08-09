loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

38 ألف طالب يدشنون التعليم عن بُعد اليوم


تستأنف اليوم الدراسة بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والادبي عن طريق التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد لمدة 6 اسابيع، اي حتى 17 سبتمبر المقبل، استكمالا للعام الدراسي 2019/ 2020 بعد توقف دام 5 اشهر بسبب جائحة كوفيد -19.
ويدشن نحو 38 الف طالب وطالبة التعليم الالكتروني عن طريق البوابة الالكترونية لوزارة التربية ونظام التعليم عن بعد في المدارس الخاصة، لاستكمال الدراسة والحصول على النسبة المتبقية من درجات المعدل التراكمي، عقب حصولهم على درجاتهم من الصفين العاشر والحادي عشر والفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي
بواقع 10 %، 20 %، 35 % على الترتيب باجمالي 65%. وتفقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ثانوية ليلى الغفارية التابعه لمنطقة مبارك الكبير وثانوية احمد الربعي التابعة لمنطقة حولي التعليمية للاطلاع على سير العمل والية تطبيق التعليم عن بعد بالتزامن مع بدء مرحلة استكمال الفصل الدراسي الثاني. من جانب آخر اعلنت وزارة التربية، جدول البث الاسبوعي لحصص الدروس التعليمية على قناة اطفال الكويت الفضائية، مشيرة الى ان البث ينطلق بدءا من اليوم الساعة الواحدة والنصف ظهرا ويستمر حتى الخميس، مؤكدة ان بث الدروس سيعاد في الثامنة مساء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة