38 ألف طالب يدشنون التعليم عن بُعد اليوم

الأولى

تستأنف اليوم الدراسة بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر في القسمين العلمي والادبي عن طريق التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد لمدة 6 اسابيع، اي حتى 17 سبتمبر المقبل، استكمالا للعام الدراسي 2019/ 2020 بعد توقف دام 5 اشهر بسبب جائحة كوفيد -19.

ويدشن نحو 38 الف طالب وطالبة التعليم الالكتروني عن طريق البوابة الالكترونية لوزارة التربية ونظام التعليم عن بعد في المدارس الخاصة، لاستكمال الدراسة والحصول على النسبة المتبقية من درجات المعدل التراكمي، عقب حصولهم على درجاتهم من الصفين العاشر والحادي عشر والفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي

بواقع 10 %، 20 %، 35 % على الترتيب باجمالي 65%. وتفقد وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ثانوية ليلى الغفارية التابعه لمنطقة مبارك الكبير وثانوية احمد الربعي التابعة لمنطقة حولي التعليمية للاطلاع على سير العمل والية تطبيق التعليم عن بعد بالتزامن مع بدء مرحلة استكمال الفصل الدراسي الثاني. من جانب آخر اعلنت وزارة التربية، جدول البث الاسبوعي لحصص الدروس التعليمية على قناة اطفال الكويت الفضائية، مشيرة الى ان البث ينطلق بدءا من اليوم الساعة الواحدة والنصف ظهرا ويستمر حتى الخميس، مؤكدة ان بث الدروس سيعاد في الثامنة مساء.