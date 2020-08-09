إعفاء المستثمرين بالجمعيات من الإيجارات

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اعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون سالم الرشيدي ان الوزارة ممثلة في قطاع التعاون خاطبت اتحادي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية الانتاجية والثروة الحيوانية لموافاتها بشأن اعفاء المبادرين والمستثمرين او تخفيض القيمة الايجارية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا.

واوضح في تصريح صحافي ان هذا التوجه يأتي نظرا للظروف الاستثنائية الناتجة عن ازمة انتشار فيروس كورونا ومافرضته من اجراءات احترازية اتخذها مجلس الوزراء ومن بينها وقف نشاط جزئي او كلي للانشطة التجارية اثناء فترات الحظر الجزئي والكلي.

واختتم الرشيدي مؤكدا ان هذا الاجراء جاء بالتنسيق مع وزارة المالية باعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم املاك الدولة اعتبارا من 1/4/2020 وحتى انتهاء الاجراءات الاحترازية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 516/2020 وسعيا من وزارة الشؤون لحل الاشكالات المتعلقة بالمبادرين والمستثمرين بالجمعيات التعاونية بسبب ازمة فيروس كورونا.

يذكر ان عددا من الجمعيات التعاونية مارست الضغوط على اصحاب المحال المستثمرين في الاسواق المركزية التابعة لها لسداد الايجارات المتراكمة عليهم بسبب الظروف الاستثنائية، في حين رفع اصحاب المحال لاسيما المتعطلة بسبب الجائحة شكواهم الى الجهات المختصة، باعتبار ان انشطتهم تعطلت التزاما بقرارت الدولة الامر الذي اوقعهم في خسائر مالية نتيجة التزامهم بدفع اجور العاملين لديهم، مطالبين باسقاط الايجارات عنهم للفترة الماضية.