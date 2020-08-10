السفير الكازاخستاني: الكويت وفّرت الرعاية الصحية لمصابي «كورونا»

وطن النهار

اكد سفير كازاخستان لدى البلاد دولت يمبيردييف على عمق العلاقات الكويتية الكازاخية التي وصفها بالمتميزة و التي تتطور بشكل سريع مشيدا بدور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في تطوير هذه العلاقات.

وقال في مؤتمر صحافي عقده اون لاين ان علاقتنا مع الكويت علاقات متميزة و هناك تعاون فيما بيننا في جميع المجالات خصوصا الثقافية منها، مشيدا بالاجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وثمن حرص الحكومة على حياة المواطنين و المقيمين على ارض الكويت و ذلك بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لمرضى كورونا، قائلا العالم باسره يعاني من تفشي مرض «كورونا» في ظل عدم التوصل الى لقاح الا ان الحكومة الكويتية كما حكومة كازاخستان يعملان على توفير الرعاية الصحية للمصابين و ان الوضع تحت السيطرة.

واوضح ان حكومة بلاده اتخذت جميع التدابير اللازمة لمكافحة الوباء في الوقت المناسب. حيث ان التدابير الحكومية قيدت التجمعات الاجتماعية والعائلية التي تقتصر على السماح بالتجول لـ 3 اشخاص لا غير كما قامت بغلق المرافق بما في ذلك صالونات التجميل والشعر، وجميع أنواع المراكز الرياضية الداخلية، والشواطئ، والحدائق المائية، وأماكن الثقافة والترفيه، والمرافق الدينية، ورياض الأطفال.

واضاف كما ان 80 % على الأقل من العاملين في الشركات العامة يعملون اون لاين من المنزل. وهذا الامر لا ينطبق على المنشآت الإنشائية والصناعية ذات دورة الإنتاج المستمرة، ومواقع الزراعة والبناء في الهواء الطلق، وكذلك المراكز الصحية ومحال البقالة وأسواق الهواء الطلق.

ولفت ان تسيير الرحلات الدولية ضمن القائمة السابقة للدول، في حين أن الرحلات الداخلية وخدمة القطارات محدودة.و تم تعليق خدمة الحافلات بين المدن لفترة الحجر الصحي.

كما أشار الى ان هذه الأزمة ظاهرة عابرة والصعوبات مؤقتة، وان كازاخستان لديها الموارد الطبية والاقتصادية اللازمة للانتصار على انتشار الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية.

واختتم مؤتمره الصحافي بالقول : ان أتوجه إلى الله بالدعاء ليحفظ سمو الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت الشقيقية، من كل شر وأن تنتصر دول العالم ودولة الكويت في المستقبل القريب على فيروس كورونا وتعود الحياة الى مجاريها الطبيعية.

