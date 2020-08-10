محافظ العاصمة: حواجز ممشى الصليبخات تضمن سلامة المرتادين

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، أن «تركيب حواجز حديدية في ممشى منطقة الصليبخات الساحلي جاء لحماية المشاة وممارسي النشاط البدني من مخاطر مرور السيارات في الممشى»، وأوضح أن «المحافظة حرصت بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة على سرعة تركيب هذه الحواجز حفاظا على أرواح مرتادي الممشى وحرصا على خصوصيته والهدف الذي أنشئ من أجله».

جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ الخالد، خلال زيارته لمنطقة الصليبخات وذلك بحضور مدير إدارة هندسة الصيانة في وزارة الأشغال عايد العازمي، بالإضافة إلى مختار المنطقة وعدد من مسؤولي ديوان عام المحافظة.

وذكر الخالد أن «تركيب هذه الحواجز الحديدية يساهم في الحفاظ على الممشى كمتنفس رياضي آمن لسكان المنطقة عبر حماية رواده والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها»،

ونوه بأن «المحافظة تتابع عن كثب جميع احتياجات المواطنين والمناطق عبر الوسائل المتاحة كافة ومن بينها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتعمل على تلبيتها»، موجها «جميع مختاري المناطق إلى مواصلة متابعة احتياجات المواطنين ومتطلبات المناطق ورفعها على الفور لديوان عام المحافظة لاتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية». وختم تصريحه، بالاشادة «بجهود وزارة الأشغال وسرعة استجابتها لتركيب الحواجز في الممشى».

