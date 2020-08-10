تحرير مخالفات لمحال لم تلتزم بالاشتراطات الصحية

وطن النهار

اعلنت بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع مبارك الكبير الجولات الميدانية خلال الإسبوع الماضي، واسفرت عن توجية 31 تنبيه وإزالة 196 اعلاناً مخالفاً بالشوارع و الميادين.

وفي هذا السياق أوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ضيدان العدواني أن المفتشين بمراقبة المحلات والإعلانات نفذوا جولات ميدانية خلال الفترتين الصباحية و المسائية الإسبوع الماضي للتأكد من مدى تطبيق المحلات للاشتراطات والضوابط بلائحة المحلات والاعلانات.

واوضح ان الجولات أسفرت عن الكشف على 173 محلاً، تحرير 8 مخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالإشتراطات الصحية بالإضافة الى توجيه 31 تنبيها، فيما تبين إلتزام 134 محلاً بالضوابط والاشتراطات الصحية. واشار الى رفع 196 إعلاناً مخالفاً بالساحات والميادين تشوه المنظر العام وتعيق الرؤية عن قائدي المركبات.

من جانب آخر، أكدت البلدية ان إدارات السلامة بأفرع البلديات في المحافظات تقوم بتطبيق كل اشتراطات السلامة على جميع المواقع ونفت ما أثير عبر فيديو المتداول عدم التقيد باشتراطات السلامة لاحد المواقع في محافظة العاصمة، مؤكدة أن إدارة السلامة كشفت على الموقع المذكور وتبين وجود كل التراخيص.

من جانب اخر قامت الفرق الرقابية في فرع الجهراء بالكشف على صناعية الجهراء لبيان التجاوزات الواقعة بالمحلات واستغلالها لمساحات غير مرخصة وتم توجيه انذارات وتحرير مخالفات لتصحيح الاوضاع وإغلاق المحلات غير الملتزمة.

