الحربي: انطلاق «فضاء التعليم» بكفاءات محلية

وطن النهار

اعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، تدشين الفصل الدراسي الثاني المستكمل لطلبة الصف الثاني عشر من العام الدراسي 2019-2020 وذلك عبر التعليم عن بعد، مشيرا الى ان وزارة التربية انتقلت من بناء معرفي الى بناء معرفي آخر من خلال الانتقال من التعليم التقليدي الى فضاء التعليم عن بعد، مؤكدا ليس بالسهل تفعيل النظام ولكن دخول التقنية قبل الجائحة اسهم الى حد كبير في بناء هذا النظام الذي سيتم متابعته ورصد جوانبه لتطويره». وقال الحربي في تصريح للصحافيين على هامش جولته التفقدية صباح امس في ثانوية ليلى الغفارية وثانوية احمد الربعي بحضور وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد، أن جميع مكونات وزارة التربية على المستويين الاداري والتعليمي والتوجيه الفني والادارات المدرسية عملت خلال الـ4 أشهر الفائتة بجد واجتهاد والآن نقوم برصد هذه التجربة بشكل مقنن وسوف نكون بمنتهى الواقعية والشفافية مبيناً أن الانتقال من التعليم التقليدي الى التعليم عن بعد ليس بالأمر السهل فهو ان ننتقل من بناء معرفي الى آخر ومن فضاء الى فضاء ولكن ما يبعث على الارتياح أن التقنيات دخلت الى حياتنا قبل هذه الجائحة الأمر الذي سهل الأمور لدينا . وبين الحربي أن وزارة التربية دائما ما تؤكد أهمية الحق في التعليم وان حكومة الكويت متمسكة بهذا الحق في التعليم ووضعنا خططنا وكانت واضحة ولا اخفي عليكم لم تكن بالامر السهل حيث واجهتنا صعوبات مختلفة ولكن بمشيئة الله ثم حماس الشباب تجاوزنا كل العقبات مبيناً «لا أقول أنا فارس التربية ولكن كل من في التربية كانوا فرسان على جميع المستويات».

وأوضح الحربي أن الوزارة اليوم أمام مرحلة تاريخية حاسمة أن نعيد حركة التعليم التي لا نريد لها ان تتوقف وهي فرصة لمراجعة الذات سواء لنا كتربويين أو لأبنائنا الطلبة في كيفية معرفة المحافظة على التعليم في وقت الأزمات وقد تعلمنا رؤى جديدة ونظريات وكان هناك اصرار على المواصلة وبمتابعة حثيثة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي كان يجتمع بي أسبوعياً لاطلاعه على كل ما هو جديد في هذا الجانب. وذكر أن العام الدراسي التكميلي بدأ في 9 الحالي وينتهي 17 سبتمبر وسيكون توزيع الشهادات على الطلاب والطالبات في 20 سبتمبر وسوف أشارك أبنائي وبناتي هذا التفوق مؤكداً أن الوزارة تسير الآن بـ3 اتجاهات عن التعليم عن بعد أولها الصف الثاني عشر الذي بدأ اليوم ونعمل لأن تكون انطلاقة العام الدراسي المقبل في 4 أكتوبر المقبل لافتاً الى أن الجميل في الأمر اعداد 11930 فصلاً افتراضياً في الثاني عشر وتفعيل 457 ألف حساب لطلبتنا اضافة الى 73 ألف حساب مفعل للمعلمين و10 آلاف حساب مفعل للمشرفين ورؤساء الأقسام والتوجيه الفني وسوف نقيم التجربة بكل شفافية ويحركنا مصلحة الوطن ومستقبل الكويت.

حصص مسجلة للابتدائي و«الرياض»

تطرق الوزير الحربي الى العام الدراسي الجديد لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، مؤكداً أن الرياض والصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى لا يمكن أن يكون تعليمهم عن بعد وهذا يؤثر على صحة الطفل النفسية والتركيبة السيكيولوجية لذلك استعضنا عن ذلك بتسجيل حصص تعليمية سوف تبث على تلفزيون الكويت.

التجربة قيد التقييم

رد الوزير الحربي ومن خلال جولته التفقدية على بعض المدارس الثانوية في منطقتي مبارك الكبير وحولي أمس على مقترح التعاقد مع بعض شركات الاتصالات لتقوية شبكات المدارس بأن وزارته الآن في طور تقييم التجربة خلال الفصل التكميلي الحالي ومن ثم ندرس كل الخيارات بعد مراجعة عقودنا ومناقصاتنا .

3 اتجاهات

تحدث الوزير الحربي عبر التعليم عن بعد مع بناته الطالبات حاثهن على الجهد والاجتهاد بعد مراجعة النفس خلال توقف الدراسة الذي استمر نحو 5 اشهر بسبب الجائحة، في حين ذكر لوسائل الاعلام ان الوزارة تسير في 3 اتجاهات في التعليم عن بعد، حيث انطلق هذا النظام لطلبة الصف الثاني عشر، بينما تعمل الوزارة بجد على انطلاق العام الدراسي المقبل في 4 اكتوبر لبقية الصفوف.

التكييف بلا صيانة

ذكرت اوساط تربوية ان هناك الكثير من المدارس تعاني مشاكل في تعطل التكييف، مشيرة الى اهمية العمل على اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تضمن صيانة الاجهزة المعطلة بالسرعة الممكنة لاسيما اننا مقبلون على تدشين العام الدراسي المقبل لبقية الصفوف.