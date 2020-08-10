العجمي: 4 مراكز لتعليم الكبار

وطن النهار

اكد مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية محمد العجمي، حرص المنطقة الدائم على تقديم اعلى درجات الاستعداد لاستكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، مشيرا الى انها قامت بتشكيل فرق عمل مختلفة باجمالي 1114 فريق عمل لانهاء التجهيزات على أكمل وجه. وقال في تصريح صحافي، ان فريق الخدمات قام بالاشراف على تعقيم جميع مدارس المرحلة الثانوية وعددها 15 مدرسة بالاضافة الى 4 مراكز لتعليم الكبار والتأكد من نظافتها وتعقيمها بالكامل، مؤكدا ان فريق الشؤون التعليمية تابع خطة تفعيل حسابات الطلاب والطالبات وتفعيلها بنسبة 100%، اذ تم التأكد من تفعيل حسابات جميع الطلبة وعددهم 2892 طالباً وطالبة موزعين بواقع 593 طالباً بالقسم العلمي و325 طالباً بالقسم الادبي باجمالي 918 طالباً موزعين على 7 مدارس تعليم بنين صباحي.

