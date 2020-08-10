ثانوية سلمان الفارسي.. نقطة متوهجة في الفروانية التعليمية

وطن النهار

بدأ أمس دوام طلاب الصف الثاني عشر في مختلف المدارس الحكومية، وظهر واضحاً أن هناك ادارات مدرسية تقليدية تنتظر املاءات الوزارة وتعليماتها، ولا تتحرك الا اذا دفعها المسؤولون الى التحرك، وفي الوقت ذاته بدت ادارات أخرى متألقة متوهجة بعدما استبقت الامور، وتهيأت للاحداث قبل وقوعها، واعتمدت على التعليم الالكتروني بشكل أو بآخر، وأهَّلت له أعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية منذ وقت بعيد. وفي اليوم الأول من أيام دوام طلبة الثاني عشر ظهرت ثانوية سلمان الفارسي التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية مستعدة متأهبة لنظام «التعليم عن بعد» ولاستخدام الوسائل التقنية الحديثة أحسن استخدام، التي لم تعد غريبة على المعلمين، ولا على رؤساء الأقسام، إذ مروا بها، وتدربوا عليها، واستبقوا الجميع في الولوج اليها قبل أن تحدث كارثة «كورونا» بوقت غير قليل. مدير المدرسة طارق الشطي قرأ المستقبل من بعيد، وادرك بثاقب فكره أن التعليم الالكتروني قادم قادم، فنمى في اعضاء هيئة التدريس القدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وحثهم عليها ودفعهم اليها، عندما كانت الأمور تسير بطريقة اعتيادية في كل المدارس. فلما وقعت الواقعة وجاءت «كورونا» وبدأ الناس يتحسسون خطاهم في طريق التكنولوجيا كانت ثانوية «سلمان الفارسي» ادارة وهيئة تدريس قد قطعت من الشوط اكثره، فلم تجد أي معاناة في التناغم مع نظام «التعليم عن بعد».

ولم يكن مدير المدرسة طارق الشطي هو الوحيد الذي يسعى الى التطوير والتحفيز، بل ساعده وشدَّ أزره المدير المساعد خالد الفرحان، ورئيس قسم الحاسوب جاسم المطيري اللذان أشرفا على دورات التنمية، ومحاضرات التطوير محققا مع مدير المدرسة القول الخالد: «ربع تعانوا ماذلوا».

فشكراً لمدير «سلمان الفارس» وشكراً للمدير المساعد، ولرئيس قسم الحاسوب ولكل عقل خطط ونفذ، ولكل مساعد أعان وعاون.

