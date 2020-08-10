الحكومة: كل زيادة 5 % بأعداد الوافدين يقابلها ارتفاع 15.5% في الميزانية العامة للدولة

وطن النهار



أوصت اللجنة الحكومية لمعالجة الاختلالات في سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية بضرورة توطين القطاعين الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ 160 ألف وظيفة وتقليص التدفق للقطاع الحكومي.

وأكدت اللجنة في التقرير الذي قدمته للجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة وجود 370 ألف من العمالة ذات عائد سلبي على الاقتصاد، داعية الى تقليصها بأدوات قصيرة المدى.

ودعت اللجنة كذلك الى الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25%.

وأشارت اللجنة إلى أنه من المتوقع بتفعيل التحول الرقمي تقليص عقود العمل المؤقتة في القطاع الحكومي بنسبة تتجاوز 30% وباستخدام نظام إدارة المرافق تقلص عدد العمالة بما لا يقل عن 25% ورفع جودتها.

ولفتت إلى أهمية زيادة الرسوم على جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية ورفع قيمة مخالفات قانون اقامة الأجانب. ودعت اللجنة الى تبني عدة قرارات واجراءات إدارية وتشريعات قانونية تنص على فتح باب المغادرة للعمالة المنزلية المتكدسة بالسفارات، وعدم تحويل الزوجة في حال طلاقها الى العمل بالقطاع الأهلي، ومغادرة عمالة العقود الحكومية فور انتهاء أعمالها، وعدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العمالة الهامشية بدخول البلاد، وعدم السماح بمنح إقامة الالتحاق بعائل للأبناء المقيمين بالبلاد إلا بوجود إقامة صالحة للأب، وعدم جواز كفالة الأم لابنائها عبر التحاق بعائل إلا لأصحاب المهن التخصصية التي تحتاجها البلاد.

وأكدت اللجنة على ضرورة تقنين وتنظيم آلية العمل في المنزل، وتنظيم تدريب المواطنين على الأعمال المهنية والإنتاجية، وتوافق قاعدة البيانات بين جميع الجهات، والتنفيذ لآلية اختبار العمالة خارج البلاد وذلك للعمالة غير المؤهلة والفنية، واستخدام نظام آلي لاحتساب العمالة المقدرة للعقود الحكومية، وقصر التحويل بين القطاعات بعد مضي سنة من تاريخ اصدار اذن العمل وبموافقة صاحب العمل وضبط شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر.

ودعت إلى تكويت بسطات سوق الجمعة والأسواق الشبيهة وحظر التعيين في المهن الإدارية لمدة 5 سنوات إلا للمواطنين وحظر التعيين بالعقود الحكومية إلا عن طريق التوظيف المركزي واقرار حق العمالة الوطنية في الابتعاث.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه خلال الـ 15 سنة الماضية زادت معدلات الكويتيين إلى 55% بينما الوافدون الى 100%، حيث كان المواطنون في عام 2005 (860 ألف شخص) والوافدون (1?333 مليون شخص) زادوا عام 2019 إلى 1?335 مليون كويتي، والوافدون إلى 3?084 ملايين.

ونوهت إلى أن الكويتيين حلوا في الترتيب الثالث في بلدهم من حيث الجنسيات، حيث حلت الجالية الهندية في المركز الأول ثم المصرية ثم الكويتيين ورابعاً الجنسية البنغلاديشية.

وقالت: ان مثل هذه الأعداد الكبيرة تشكل عبئاً على خزانة الدولة حيث إن كل 5% من زيادة متوسط اجمالي الوافدين يقابله 15?5% زيادة في متوسط الميزانية العامة، بالاضافة الى ضغط على الخدمات، واختلالات أكثر في التركيبة السكانية.

14 مجالاً لتعزيز مخرجات سوق العمل رأس المال البشري

تحسين نواتج التعلم وجودة التعليم.

تقوية الروابط بين نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل.

تطبيق تغييرات على مستوى النظام لتعزيز كفاءة نظام التعليم. القطاع الخاص

معالجة تشوهات السوق وغيره من المعوقات التي تحول دون التوزيع الفعال للعمالة.

معالجة تشوهات السوق وغيره من المعوقات التي تحول دون التوزيع الفعال لرأس المال.

دعم ريادة الأعمال وإصلاح مناخ العمل التجاري للتوسع في فرص العمل في القطاع الخاص. الحماية الاجتماعية

تعديل هيكل برنامج دعم العمالة للحد من أفضلية العمل في القطاع العام.

بناء قدرات هيئة القوى العاملة لاستهداف المحتاجين بشكل أفضل بما في ذلك الباحثين عن عمل.

تعديل سياسات التأمينات الاجتماعية لتحفيز الكويتيين للعمل لمدد زمنية أطول.

تحسين كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي. القطاع العام

تعزيز استدامة فاتورة أجور القطاع العام.

مواءمة أجور القطاع العام مع أجور القطاع الخاص.

تحسين أداء القطاع العام.

وضع خطة استراتيجية لاستبدال غير الكويتيين بالكويتيين تدريجياً.