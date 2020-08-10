سمو الرئيس.... صحة المواطنين وأمنهم أمانة

آراء

سمو رئيس مجلس الوزراء.. امتدحت أداءك في مقالة سابقة ومن منطلق حرصنا على الأمانة المهنية نقوم بالاشادة في حالة الاجادة، وننتقد في حالة الاخفاق، وكل ذلك من أجل المصلحة العامة للكويت وأهلها، وبالمثل أشدنا في أوقات سابقة بقرارات وزير الصحة ولله الحمد أنهم أدركوا وبعد المناشدات والضغط الشعبي أن السماح بعودة الآلاف من غير الكويتيين من بعض الدول سيعيدنا الى المربع الاول للجائحة وسينسف كل الاجراءات والقرارات الايجابية التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة السابقة.

لله الحمد أن الحكومة قد أوقفت قرارها ووسعت قائمة منع العودة الا بضوابط، وبالتأكيد فان هذا التجاوب مع المطالب سيوقف أي استنزاف لطاقاتنا الطبية والامنية والمالية في مكافحة هذه الجائحة التي يحذر العالم كله بأننا مقبلون على موجة ثانية منها والاستعداد واجب، ولا نريد أن نخسر كل هذه الاستعدادات والجهود وبعدها نعض على أصابع الندم ويدفع المواطن الثمن وهي صحته خلال المرحلة القادمة، وعلينا أن نستذكر دائما الدرس المستفاد من الخطأ الفادح الذي وقعت به الحكومة ببداية الجائحة، ولكنها قامت بمعالجتها سريعا.

سمو الرئيس.. صحة المواطن وأمنه أمانة في أعناقكم ولابد من الحفاظ عليها، نحن لسنا ضد غير الكويتيين ولاضد أي جنسية للقدوم الى الكويت والعمل فيها فهم شركاؤنا في بناء الكويت، ولكن الكويت وصحة مواطنيها وأمنهم خط أحمر لايمكن ان نتهاون فيه وكلي ثقة بأنكم مستمرون في هذا النهج ووضع مصلحة المواطن وصحته وأمنه ضمن أولويات سموكم وحكومتكم الموقرة؛ فالكويت بلد خير للجميع وأبوابها مفتوحة لكل من يريد أن يعيش فيها ويسترزق والدليل أن عدد الوافدين فيها ثلاثة اضعاف المواطنين.

ونحن ندرك أيضا حرصكم على دعم كوادرنا الطبية والتعليمية وخلق حالة من الاستقرار بعودة الزوجات الى أزواجهن، ولهذا علينا وضع خطة مدروسة لعودة من تحتاج الدولة لجهودهم خلال المرحلة القادمة، فالعالم بأجمعه متخوف من موجة ثانية قادمة من وباء «كورونا» وكلي امل في حكمة سموكم وحرصكم على الكويت والكويتيين وأنكم ستستمرون في اتخاذ القرارات المناسبة لذلك والتي تصب لصالح المواطن.

وبالختام اكرر بأنني وبنفس هذه الزاوية أشدت لانكم تستحقون الاشادة لما قمتم به خلال المرحلة السابقة، قواكم الله سمو الرئيس وحفظ الله الكويت وأميرها وعسى ربي يرده لنا سالما معافى وأهلها من كل مكروه وأن يزيل عنا وعن العالم هذا الوباء.

