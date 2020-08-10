المترفون والمترفات

آراء

الناظر في سنن الأمم، وقوانين الحياة،وحوادث الأيام، علم علما لا يساوره الشك أن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وانها سرابٌ زائل، وغرورٌ حائل، كما تحدثنا السنن عن أمر المترفين والمترفات، الذي يتهافتون على هذه الحياة ويتصارعون فيها كيف يعمل الله بها بهم، فالنعم ابتلاء كما هو الشر ابتلاء»، لقوله تعالى:

«وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ»

«والخير هو المال» وانه لحب الخير لشديد «والبلاء يقصد به الاختبار»، كيف تعمل بهذا المال وكيف انفقته وهل زكيته؟، أم أنك تماري فيه وتفاخر به؟ فلذلك يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء، لقلة الزاد وعدم المحاسبة، «ثم لتسألن يومئذ عن النعيم» والذي دعاني لذلك السرد، هو ما شاهدته من كثرة البذخ والترف الذي ملأ الاسماع وغشي الابصار، عبر النت ووسائل التواصل والاتصال، التي افسدت العباد والناس، عبر المقارنات والمفاخرات «أنا اكثر منك مالا وأعز نفرا» فكل يريد ان يصور ويغيظ الاخر، او انه يفاخر بما لديه من متاع أو مال أو مكان أو سوار، حتى ان احد الخبراء من ربط موضوع انتشار التصوير وتطور الهاتف النقال، بموضوع البيع والشراء، فتلك المعروضات والزخارف التي ملئنا بها ونتفاخر بها بعضنا على بعض، كم دمرت اسرة وهدمت بيوتا وتمرد بها البنات والصبيان، عبر ثقافات المقارنات.. ووصل الحال الى من يقول لي: ما انتفاعك بهذه الكتب وجمع المكتبات والكتابة والقراءة والتأليف، مادام لا تجلب لك مالا ولا تزيد لنا حالا؟

اذهب ودع عنك الكتب والكتابة، وابحث لك عن مصدر رزق، كل ذلك بسبب التصوير، والمقارنات، والغنى الفاحش، الذي ليس وراءه سوى الكذب والخداع، والذي اصفه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء..

فارد عليها بما قاله تعالي:

«وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى? مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وابقى».

المشكلة في مد العين والنظر لما فوقك لا الى ما تحتك، والمقارنات التي تفسد العلاقات.

وهناك علاقة بين الغنى والطغيان، فتجد دوما كل غني يبطر ويتكبر ويطغى «إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى» ويقولون ياليت لنا مثل لما لديها، وياليت وكيت وكيت، من سياراتهم وبيوتهم ومساكنهم ومجوهراتهم، أولئك الذين يحبون الدنيا: «قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ».

حتى إذا خسف الله بهم وأظهر عوراتهم وسرقاتهم وغسل أموالهم قالوا:

«وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون»، كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين»، وعمر بن الخطاب يقول: «اخشوشنوا، وتمعددوا» بينما غدا رجالنا الان وصلوا بان يكونوا كبنات ناعمين، ووصل بهم الحال لإجراء عمليات تجميل، ووضع غمازات، وتغيير لخلق الله، لذلك لا بد من عودة التجنيد والعسكرية، التي تعلم حياة الرجولة والكد والخشونة في بلادنا بالتحديد..

يقول الشاعر:

ليسَ المُروءَةُ أنْ تَبيتَ مُنَعَّماً

وتَظَلَّ مُعتَكِفاً على الأَقداحِ

ما للرجالِ وللتَّنعُّمِ إنّما

خُلِقُوا لِيَومِ كَريهَةٍ وكِفاحِ

«وما جامع فقير الا بما متع به غني» لو كانت الدولة تأخذ الضرائب والزكاة على هؤلاء لما وجدت فقيرا في العالم.

ولكن السؤال الأكبر.. هل سوف يحاسبون أو يعاقبون على تلك الشانعات وغسل الأموال وتخريب البلاد والعباد؟

ذلك رجم بالغيب!

