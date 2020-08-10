الأسعار نار

آراء

لاشك أن أزمة «كورونا» كشفت لنا اصحاب الطمع والجشع الذين لم يتأخروا لحظة في استغلال الأزمة ورفع الاسعار على الشعب المسكين الذي يئن تحت وطأة القروض وقلة سقف الرواتب، ومع هذا نرى ان الاسعار ارتفعت ارتفاعا خياليا وبدون رقابة من البلدية ووزارة التجارة. وعلى سبيل المثال عندما يذهب شخص للجمعية التي من المفترض أن تكون أسعارها مناسبة ولكن عند الكاشير يتفاجأ بفاتورة شراء تتجاوز مئة دينار وذلك من أجل شراء أغراض اسعارها كانت أقل بكثير من قبل.

أيضا عندما تذهب الى الصيدلية لتشتري دواء حيث تلاحظ ان هناك سعرا مختلفا لنفس الدواء من صيدلية الى اخرى وأصبح الشعب لا يقدر على شراء احتياجاته المنزلية او الغذائية وغيرها من الكماليات بسبب رفع الاسعار جراء هذه الازمة. والسؤال هو: اين دور وزارة التجارة؟ وأين اختفى وزير التجارة الذي كان في بداية الازمة شعلة من النشاط وبغيابه الان شجع التجار على العودة إلى التلاعب بالاسعار بدون حسيب ولا رقيب فيا وزير التجارة لقد راقبنا دورك في بداية الازمة وصفقنا لك تقديرا على جهودك ووقوفك امام كل طماع وجشع عندما كنت تحيل للنيابة كل صيدلية او محل او جمعية رفعت اسعارها فلماذا اختفيت وأعطيت الفرصة لذوي الضمائر الميتة في التلاعب بالاسعار. ايضا اختفى دور البلدية بعدم مراقبة الاسعار في الجمعيات والصيدليات والمحال حتى البقالات بالشارع رفعت اسعارها، ناهيك عن ارتفاع اسعار الايجارات المنزلية حيث اصبحت الاغلبية مهددة بالطرد بسبب عدم دفع الايجارات وهم ليس لهم اي مورد مالي بعد ان توقف رزقهم وتم الاستغناء عنهم أو طردوا من اعمالهم بلا رحمة حتى تراكمت الايجارات عليهم فليس لهم معيل، ايضاً المبرات اصبحت لا تدفع لهم المساعدة المقررة كل شهر وإن دفعت فهي لا تغطي مصاريفهم بسبب اعطائهم مبالغ زهيدة لا تفي بالغرض فأين الرحمة وهل انتزعت من قلوبنا؟! ايضا اصحاب المدارس يطالبون اولياء الامور بمبالغ ومصروفات الدراسة لان امتحانات الثاني عشر اصبحت على الابواب حيث لا يسمح بدخول الطالب للامتحان إلا بعد ان يسدد المبلغ كاملا للمدرسة وإلا لن يحصل على شهادته وتذهب عليه فرصة التقدم للجامعات او المعهد التطبيقي في حكومتنا. ساعدوا الشعب وساعدوا إخوانكم الكويتيين البدون فهم في حاجة إليكم لأنهم ليس لديهم اي مورد مادي يعينهم على هذه الحياة ونداؤنا للحكومة أن تعمل على حل جميع المشاكل وأن لا تترك مجالا للتجار الذين لا يرون إلا الطمع والجشع ولا تهمهم معاناة الناس.

