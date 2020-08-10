رسائل قصيرة

- أحياناً نكتب كي تتعافى الذاكرة.
- الحب.. تبادل وتكامل روحين لا يقترن بالتواصل بل بالتراحم.
- الرجل في حياة المرأة ان لم يكن سنداً.. فهو لم يكن.
- على البعض التصالح مع الماضي بشكل عاجل حتى لا يفوتوا على أنفسهم المستقبل أيضاً.
- سجن المرء لنفسه أشد فتكاً عليه من السجون الحقيقية.
- لا معنى للندم دون مواجهة الخوف الذي نصبه على الآخر بشكل لا يشبه حقيقتنا.
- من يحتوي.. يتملك، ومن يكن قادراً على الاحتواء يكن قادراً على التأثير وغرس بذور التربية كيفما شاء.
- ليست كل الأخطاء تقابل بالمواجهة أحياناً يكون علاجها في التغاضي.
للضعفاء فقط.. الهدم أسهل من البناء.
- الأزمة.. تحاصر من يوجه نظره نحو المشكلة متجاهلاً البحث عن الحلول.
- لكل أصل امتداد.. لذا تمهل في اختيار شريك حياتك.