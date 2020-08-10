رسائل قصيرة

آراء

- أحياناً نكتب كي تتعافى الذاكرة.

- الحب.. تبادل وتكامل روحين لا يقترن بالتواصل بل بالتراحم.

- الرجل في حياة المرأة ان لم يكن سنداً.. فهو لم يكن.

- على البعض التصالح مع الماضي بشكل عاجل حتى لا يفوتوا على أنفسهم المستقبل أيضاً.

- سجن المرء لنفسه أشد فتكاً عليه من السجون الحقيقية.

- لا معنى للندم دون مواجهة الخوف الذي نصبه على الآخر بشكل لا يشبه حقيقتنا.

- من يحتوي.. يتملك، ومن يكن قادراً على الاحتواء يكن قادراً على التأثير وغرس بذور التربية كيفما شاء.

- ليست كل الأخطاء تقابل بالمواجهة أحياناً يكون علاجها في التغاضي.

للضعفاء فقط.. الهدم أسهل من البناء.

- الأزمة.. تحاصر من يوجه نظره نحو المشكلة متجاهلاً البحث عن الحلول.

- لكل أصل امتداد.. لذا تمهل في اختيار شريك حياتك.

