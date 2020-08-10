loader

آراء

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وقفة

رسائل قصيرة


- أحياناً نكتب كي تتعافى الذاكرة.
- الحب.. تبادل وتكامل روحين لا يقترن بالتواصل بل بالتراحم.
- الرجل في حياة المرأة ان لم يكن سنداً.. فهو لم يكن.
- على البعض التصالح مع الماضي بشكل عاجل حتى لا يفوتوا على أنفسهم المستقبل أيضاً.
- سجن المرء لنفسه أشد فتكاً عليه من السجون الحقيقية.
- لا معنى للندم دون مواجهة الخوف الذي نصبه على الآخر بشكل لا يشبه حقيقتنا.
- من يحتوي.. يتملك، ومن يكن قادراً على الاحتواء يكن قادراً على التأثير وغرس بذور التربية كيفما شاء.
- ليست كل الأخطاء تقابل بالمواجهة أحياناً يكون علاجها في التغاضي.
للضعفاء فقط.. الهدم أسهل من البناء.
- الأزمة.. تحاصر من يوجه نظره نحو المشكلة متجاهلاً البحث عن الحلول.
- لكل أصل امتداد.. لذا تمهل في اختيار شريك حياتك.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة