آراء

الصور البلاغية أوالبيانية أوالجمالية، وكلّها مسمّيات لشيء واحد هو: التشبيه والاستعارة والكناية.. في كتب البلاغة العربية العديدة.

التشبيه، يتكوّن من أربعة أركان: المشبّه وأداة التشبيه والمشبّه به ووجه الشبه.

مثال: محمد كالأسد شجاعة. ولأن غاية البلاغة، أن تصيب المعنى بأقل الكلمات أو الألفاظ.. فإنّ حذف كلمة أو كلمتين من عبارة: محمد كالأسد شجاعة..

يعتبر بلاغة.

فقولك: محمد كالأسد.

أبلغ من قولك: محمد كالأسد شجاعة.

وقولك: محمد أسد.

أبلغ من قولك محمد كالأسد.

لذا، فإنهم يسمّون عبارة، محمد أسد. «تشبيه بليغ».

فالكاف، أداة التشبيه، تضعف المعنى.

كما يضعف ذكر، وجه الشبه، المعنى أيضاً.

أما في عبارة «محمد أسد».

فمعناها أنّ محمداً يساوي الأسد تماماً في جميع صفاته، وليس في صفة «الشجاعة» وحدها..

ومن التشبيهات الرائعة في الشعر العربي الجاهلي القديم.. بيت «امرؤ القيس» في معلقته المشهورة:

وليل كموج البحر أرخى سدوله

عليّ بأنواع الهموم ليبتلي

فالتشبيه هنا لبيان، رعب الإنسان الخائف أو المريض.. وسط الصحراء المترامية.. ليلا. ووفق كتب البلاغة العربية..فإنّ هناك أنواعاً أخرى للتشبيه، أبرزها التشبيه التمثيلي.. وهو صعب الشرح علينا..فما بالك على تلاميذنا في المدارس؟

النوع الثاني من الصور البلاغية أو البيانية أو الجمالية، المتعارف عليها في الكتابة الأدبية.. لتوضيح المعاني أو إثارة الأذهان أو إمتاع القارئ والمستمع.. «الاستعارة»:

فإن حذفنا من التشبيه البليغ.. أحد ركنيه وذكرنا ما يدلّ عليه.. يسمّى «استعارة». مثال: رأيت أغصان الأشجار تتمايل. فقد شبّهنا في هذه العبارة، الأغصان بفتاة رشيقة.. تتمايل.. وحذفنا الفتاة الرشيقة..(المشبّه به) واستعرنا منه أو منها صفة من صفاتها.. (التمايل).. وأعطيناها، على سبيل الاستعارة، للأغصان.. والاستعارة التي يصرّح بها الكاتب.. بالمشبه به، تسمّى استعارة تصريحية، ويكون فيها المشبه محذوف.. أما الاستعارة التي يُحذف فيها المشبه به، فتسمّى استعارة مكنية.. وفيها المشبه موجود..

ومن أمثلة الاستعارة التصريحية:

«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» فقد شبّه الله عزّ وجلّ «الإسلام» بالحبل وحذف الإسلام (المشبّه) وأبقى على المشبّه به أو صرح به (الحبل)..لتوضيح المعنى، فكما

أنّ الحبل ينقذ الغريق -مثلاً- فإن الإسلام ينقذ المسلم من الغرق في الظلمات -مثلا-

ومن أمثلة الاستعارة المكنيّة، قولهم:

بكت السماء، فضحكت الأرض. إذ شبّه الكاتب، السماء وهي تمطر، بالإنسان وهو يبكي وحذف الإنسان ( المشبه به) أي كناه ( أخفاه) فهي مكنية. وكذلك، ضحكت الأرض..

ومن الاستعارات المكنية قولهم:

طربت لفتاة تغرّد في الحفل. وقولهم: الأرض تحنو على أبنائها.

وكما يوجد تشبيه تمثيلي.. يوجد أيضاً استعارة تمثيلية.. يصعب فهمها واستيعابها علينا وعليكم.. وعلى تلاميذ المدارس.

فكان الله في عوننا وعونكم وعونهم.

الصورة البلاغية أو البيانية أو الجمالية الثالثة.. الشهيرة في كتب البلاغة العربية.. هي: «الكناية» وهي العبارة التي تفيد معنيين الأول قريب غير مقصود.. والثاني مكنون أو مختبئ أو مختف.. في القلب..وهو المقصود، مع الدليل عليه..

مثال: عمرو يده طويلة. فقد يعني الكاتب أو القائل بهذه العبارة أن عمرو يده طويلة بالفعل أو خلقة،وهذا لا يعنينا في درس البلاغة، لأنه المعنى القريب.. وقد يعني أن «عمرو» يضرب أو يسرق.. أو.. أو.. والدليل «يده» فالإنسان يسرق ويضرب بيده.

وهذا ما يعنينا هنا، ومن البلاغة.. لأنه المعنى المكنون أو المختبئ أو المختفي الذي يحتاج لإعمال فكر القارئ أو المستمع، لبيانه أو إظهاره.

وللكلام بقية..

