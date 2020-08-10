خلايا فساد الأموال في الداخل تلقَّت تسهيلات من الخارج

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار أن دائرة شبهات غسل الأموال تتسع يوماً بعد آخر، لافتة الى أن الجهات الرقابية، تعمل على مدار الساعة لرصد كل شاردة وواردة لإحكام قبضتها على كل العمليات المشبوهة داخل الكويت وخارجها، لافتة الى أن منابع خارجية دخلت دائرة شبهات الفساد يتم رصدها حالياً للوصول إلى الحقائق الكاملة بشأنها وارتباطها بالخلايا في الداخل.

وقالت باقتضاب: الأهداف الصغيرة والكبيرة تقود لرؤوس كبيرة، في إشارة إلى محلات اكسسوارات هدايا فاخرة ومطاعم VIP، لا تتعدى إيراداتها بضعة آلاف شهرياً، وفواتيرها المتضخمة، أظهرت قصص فساد كبيرة أبطالها رؤوس كبيرة ومتنفذين حاليين وسابقين.

وتساءلت المصادر: هل يعقل تسعير بيوت بأضعاف ثمنها وكذلك محلات شنط واكسسوارات لا يزيد دخلها عن بضعة آلاف يومياً وتقوم بتقديم فواتير وهمية تزيد عن الملايين. وأوضحت أن هناك صفقات بيع وشراء منتجات وممتلكات فاخرة تحت الرصد تتراوح قيمتها بين 1000 ومليونا دينار تم تقييمها بأسعار فلكية، رغم أن قيمتها السوقية أقل من ذلك بكثير.

وبينت المصادر ان وحدات عقارية بيعت بمليونا دينار أو أكثر رغم ان قيمتها لا تتعدى ربع هذا المبلغ.

وأشارت إلى أن بعض مكاتب التدقيق المحاسبي باتت هي الأخرى في دائرة الشبهات كونها سهلت المتلاعبين بناء ميزانيات غير واقعية وتقديمها لمؤسسات مالية للحصول على قروض مبالغ فيها، بالإضافة إلى مسؤولين في جهات مالية ومصرفية. ولفتت أن الشبهات تحوم حول صالونات تجميل موجودة بكثرة غير مبررة في العديد من مناطق الكويت ولا تزال إيراداتها متدنية، في حين يتم إيداع مبالغ كبيرة لأصحابها في البنوك، حيث يتم اتخاذ تلك المحلات والصالونات ستارة لإخفاء النشاطات المشبوهة للمتلاعبين. وأشارت إلى أن الجهات الرقابية تتابع جميع العمليات المشبوهة داخلياً وارتباطها بالخارج، سعياً منها للوصول إلى حقائق مؤكدة حول ما يتم إثارته عن شبهات الفساد التي طالت ولا تزال الكثير من الشخصيات المتنفذة في الدولة والتي تحرص الحكومة على تطوير قدراتها في العديد من القطاعات الاقتصادية.

