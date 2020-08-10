«هيئة الأسواق» فرضت غرامات بـ 390 ألف دينار

مال وأعمال

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بلغت قيمة الغرامات المالية التي فرضها مجلس التأديب بهيئة اسواق المال في 2019 نحو 390 الف دينار من خلال اصدار 99 قرارا تأديبيا من بينها 7 قرارات حفظ المخالفة.

ويعد مجلس التأديب هو الجهة المعنية بالهيئة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بأحكام القانون، ويتشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاضي مجلس القضاء الأعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية، وكان تشكيل مجلس التأديب خلال السنة المالية 2020/2019 كالآتي: المستشار عادل يوسف الكندري وعضوية كلا ماجد جمال الدين و يوسف العثمان ونوري السالم عضوا احتياطيا. وقد اصدر مجلس التأديب نحو 87 جزاءً و4 قرارات تكميلية وقراراً واحداً بالايقاف المؤقت.

