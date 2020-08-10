الكويت.. مليارا دينار ارتفاعاً في الأصول الاحتياطية بنهاية يونيو

مال وأعمال

للشهر الثالث على التوالي، واصل الاحتياطي الرسمي للكويت ارتفاعه، مسجلاً نمواً خلال يونيو 20.99 بالمئة على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وسجلت الأصول الاحتياطية للكويت بنهاية يونيو السابق 13.92 مليار دينار، مقابل 11.51 مليار دينار بنفس الشهر من 2019، بارتفاع تجاوز حاجز المليارين دينار. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي للكويت بنسبة 1.83 في المئة، علماً بأنه كان يبلغ 13.67 مليار دينار في مايو 2020.

يشار إلى أن النمو السنوي للاحتياطي الأجنبي، دعم بارتفاع مجموع العملة والودائع بنسبة 21.74 في المئة إلى 13.114 مليار دينار، مقابل 10.772 مليارات دينار في يونيو 2019، مع نمو شهري 1.86 بالمئة. وزادت حقوق السحب الخاصة في يونيو السابق بنسبة 0.21 في المئة إلى 564.4 مليون دينار، علماً بأنها كانت تبلغ في الشهر المماثل من العام السابق 563.2 مليون دينار، مع استقرارها شهرياً. وإلى جانب ذلك،فقد ارتفع وضع الاحتياطي لدى الصندوق بنسبة 51.81% إلى 214.2 مليون دينار، مقابل 141.1 مليون دينار في يونيو 2019، مع نموها شهرياً بـ5.73%. ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي. وواصلت القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

يُذكر أن أرصدة الأصول الاحتياطية الرسمية تتضمن أرصدة كل من الذهب النقدي، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة بالعملة والودائع، ولا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار.

