الفهد لـ «النهار»: العراق يفتقد قطاعاً مصرفياً حقيقياً

مال وأعمال

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي العراقي، علاء الفهد، أن الورقة الاصلاحية التي تعمل عليها الحكومة من قبل فريق من المستشارين والخبراء برئاسة وزير المالية تهدف الى اجراء اصلاح اقتصادي وتغيير في السياسة المالية عن طريق ايجاد بدائل للنفط وتنمية الايرادات الأخرى للقطاعات الزراعية والصناعية والمنافذ الحدودية والكمركية.

وقال الفهد في حوار مع «النهار»، ان «العراق يفتقد الى قطاع مصرفي حقيقي نتيجة هيمنة المصارف الحكومية الكبرى على النشاط المالي الحكومي والعمل وفق برامج التمويل الحكومي سندات الدين وبرامج الاقراض والسلف وعدم وجود نشاط استثماري حقيقي».

واكد أن «الحكومة الكويتية لها دور كبير في دعم العراق من خلال مؤتمر اعادة اعمار العراق»، اليكم تفاصيل الحوار..

هل تعتقد أن الازمة المالية العراقية خطيرة جدا وستسبب بمشاكل اجتماعية في حال استمرارها؟

تكمن خطورة الأزمة المالية في العراق والناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية ووجود جائحة كورونا وتتركز هذه الخطورة في الجانب الاقتصادي نتيجة تعطل المشاريع والأعمال الخاصة مما ينتج عنه ارتفاع في نسب البطالة من جهة و عدم مقدرة الحكومة على توفير الخدمات واقامة مشاريع الطاقة والبنى التحتية مما يتسبب بالتراجع المستمر في مستويات التعليم والصحة، أضف الى ذلك تسببت الأزمة بارتفاع نسب الفقر في العراق من 22% الى 34%.

الورقة الاصلاحية

ما رأيك بالورقة الاصلاحية التي بدأ وزير المالية العمل عليها؟

الورقة الاصلاحية التي تعمل عليها الحكومة من قبل فريق من المستشارين والخبراء برئاسة وزير المالية تهدف الى اجراء اصلاح اقتصادي وتغيير في السياسة المالية عن طريق ايجاد بدائل للنفط وتنمية الايرادات الأخرى للقطاعات الزراعية والصناعية والمنافذ الحدودية والجمركية وأيضا ضغط النفقات وتقليل الهدر في الموازنة ومحاولة تغيير أسلوب اعداد الموازنة من موازنة البنود الى موازنة برامج واداء.

هل تعتقد ان اقليم كردستان سيلتزم بالاتفاق الاقتصادي حول النفط والايرادات المالية والذي من المتوقع توقيعه خلال الأيام القادمة؟

تشير المعطيات الواقعية والتاريخية للاتفاقات السابقة مع اقليم كردستان بعدم التزامه باي اتفاق مع الحكومة المركزية انما يسعى الى تحقيق مصالحه وعدم الالتزام بتصدير كميات النفط المتفق عليها.

لماذا العراق لا يستطع تفعيل صناعته وهل هناك دول تقف عائقا امام ذلك؟

هناك سياسة اعراق تمارس على الصناعة المحلية وايد خارجية وداخلية تحاول تعطيل الصناعة الوطنية وبقاء العراق مستهلك للسلع الأجنبية المستوردة.

لكن هناك بصيص امل منذ انطلاق التظاهرات في شهر اكتوبر الماضي بدعم الصناعة الوطنية وأيضا اسهم وجود جائحة كورونا وغلق الحدود الى تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 28 محصول زراعي بمكن ان تكون مادة خام لنشوء صناعة غذائية في العراق وهو مرحلة أولى لدعم المنتج الوطني.

تعويم الدينار

هل تؤيد تعويم الدينار خلال المرحلة الحالية؟

مسألة تعويم سعر صرف الدينار العراقي أو رفع سعره فيه آراء مختلفة فراي خبراء البنك المركزي والمدافعين على مزاد العملة رغم مساوئ القرار والفساد الذي يشوب تفاصيل عمله يعتقدون ان وجود المزاد والسيطرة على سعر الصرف تسهم بالسيطرة على سلع المراد استيرادها وتحمي الطبقات الفقيرة ونحن نرى ان تعويم سعر الصرف سيسهم بتعزيز ايرادات وزارة المالية بالدينار العراقي وتكون فائدة للخزينة العامة تسهم بتقليل عجز الموازنة وأيضا ان العراق ليس لديه صادرات سلعية ستتأثر في حال رفع السعر.

ما رايك بالسياسة النقدية وهل تعتقد ان موقف البنك المركزي خلال المرحلة الحالية هو جيد عبر اقراض الحكومة وهل انهاء مزاد العملة سينعكس ايجابا على العراق؟

موقف البنك المركزي باقراض الحكومة او السحب من الاحتياطي هو جزء من عمله التدخل في الأزمات ودعم الحكومة ليس بشكل مباشر انما عن طريق المصارف او عن طريق طرح سندات سيادية تباع للجمهور لتمويل العجز المالي.

انعدام الثقة بالمصارف

لماذا يفتقد العراق الى قطاع مصرفي حقيقي؟

يفتقد العراق الى قطاع مصرفي حقيقي نتيجة هيمنة المصارف الحكومية الكبرى على النشاط المالي الحكومي والعمل وفق برامج التمويل الحكومي سندات الدين وبرامج الاقراض والسلف وعدم وجود نشاط استثماري حقيقي أضف الى ذلك ان اكثر من 80% من حجم الكتلة النقدية هو خارج المصارف نتيجة انعدام الثقة بالجهاز المصرفي وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة.

ما هو تفسيرك لظاهرة وجود ملايين الموظفين في القطاع العام؟

ظاهرة الترهل الوظيفي في مؤسسات الدولة ووصول الى اكثر من اربعة ملايين بل يصل العدد الى 6500 ملايين ببن موظف ومتقاعد ومن يتقاضى اعانة شبكة الحماية واذا افترضنا ان معدل الأسرة هو 5 افراد فان اكثر من 32 مليون مواطن يعتاشون على موازنة الدولة اي ان القطاع الخاص معطل وليس له دور في التشغيل نتيجة سيطرة الدولة على معظم الأنشطة الاقتصادية وعدم وجود بيئة مشجعة للاستثمار.

أضف الى ذلك الكل يرغب بان يكون موظفاً لدى الدولة كون العمل مضمون وفية تقاعد وأيضا عدم وجود انتاجية مما اسهم بظهور البطالة المقنعة في اجهزة الدولة وانخفاض انتاجية الموظف الحكومي الى 15 دقيقة في اليوم.

ولمعالجة هذه الحالة لابد من اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من اجل توفير الخدمات واقامة المشاريع وتشغيل العمالة، وهناك مفارقة غريبة لابد من ذكرها هناك طلب على العمالة الأجنبية من قبل القطاع الخاص مع وجود بطالة محلية بنسب كبيرة.

لماذا الدولة لا تهتم بالقطاع الخاص والعاملين معه من خلال تفعيل ضمان اجتماعي لهم، وبرايك لماذا حتى الان لم يقم البرلمان بتشريع هكذا قانون وستمر على التظاهرات نحو عام كامل على انطلاقها؟

العراق بحاجة الى قانون الضمان الاجتماعي والضمان الصحي لدعم الطبقات الفقيرة والمحتاجة وهو يلبي حاجة المتظاهرين مع العلم ان دور البرلمان في تشريع قانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون الضمان لخدمة شرائح المجتمع.

كيف تصف العلاقات العراقية الكويتية على الصعيد الاقتصادي؟

العلاقة الاقتصادية بين العراق والكويت ليست بالمستوى المطلوب مع ان هناك محاولات كويتية لايقاف بناء ميناء الفاو الكبير وان يكون ميناء مبارك هو الأكثر هيمنة على التجارة، والمعروف ان للحكومة الكويتية دور كبير في دعم العراق من خلال مؤتمر اعادة اعمار العراق وأيضا هناك دفع أميركي باتجاه الربط الكهربائي الخليجي.

