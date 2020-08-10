«بيتك»: 44.7 مليار دينار ودائع البنوك

مال وأعمال

قال تقرير بيت التمويل الكويتي ان الحكومة الكويتية فرضت حالة اغلاق تام خلال مايو على كل الشركات والأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، وتوقفت فيه الحياة الاقتصادية للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19» واستكملت بعض الاجراءات الاحترازية والخطط التحفيزية.

وفي مجال الاقتصاد أطلقت الحكومة الكويتية وبنك الكويت المركزي العديد من المبادرات التي تصب في تعزيز السيولة لدى المصارف، والحفاظ على سلامة قطاع الشركات وحمايته باجراءات احترازية وخطوات تحوطية منها اغلاق الجهات الحكومية ومعظم شركات القطاع الخاص. كما سعى بنك الكويت المركزي لحماية القطاع الاستهلاكي عبر تأجيل تحصيل الأقساط الائتمانية وعملاء صندوقي المتعثرين والأسرة لمدة 6 أشهر ما أسهم في توفير السيولة لدى العملاء، وكان منها أيضاً مبادرات البنوك الكويتية بدفع نحو 10 ملايين دينار ولجهود الحكومية في مواجهة الجائحة.

وقد عززت السياسة النقدية التي فرضها بنك الكويت المركزي تنشيط مؤشرات الودائع والحفاظ على نموها، فقد ارتفع اجمالي الودائع في مايو وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 2.7%، حيث تخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية 44.7 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.5% على أساس سنوي حين بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 39.3 مليار دينار، وجذبت البنوك الكويتية ودائع تقدر بنحو 856 مليار دينار خلال مايو بعد خصم مسحوبات ودائع القطاع الخاص لأجل التي بلغت 165 مليون دينار وحوالي 45 مليون دينار مسحوبات من ودائع القطاع الحكومي.

وقد بلغت قيمة النمو السنوي لاجمالي الودائع حوالي 1.2 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4% (أي 254 مليون دينار)، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.6% (أي 923 مليون دينار) في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترة التوقف.

وعند المقارنة على أساس شهري في مايو 2020، ارتفع اجمالي الودائع بنسبة 1.4% أي 636 مليون دينار، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9% أي نحو 683 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 0.6% أي 47 مليون دينار مقتربة من 7.6 مليارات دينار في مايو 2020. في الوقت الذي لم يشهد الائتمان الممنوح تغيراً على أساس شهري مرتفعاً بشكل طفيف أي بحوالي 6 ملايين دينار فقط.

لم تشهد حصة الودائع للقطاع الخاص تغيراً حين مثلت 83% من اجمالي الودائع بنهاية مايو مقارنة مع نفس الشهر من 2019 في حين تعد اعلى مقارنة بحصتها في ابريل 2020، بينما تشكل حصة ودائع القطاع الحكومي 17% من اجمالي الودائع مقارنة مع 16.9% في مايو 2019 أي ادنى من حصتها في أبريل 2020 التي شكلت 17.4% من الودائع، مدفوعة بانخفاض الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة على أساس سنوي.

ودائع الخاص

ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنهاية مايو على أساس سنوي بنسبة 2.6% بعدما شهدت تراجعاً سنوياً متتالياً منذ منتصف 2019، أي مرتفعة بنحو 923 مليون دينار متجاوزة للمرة الأولى حاجز 37.1 مليار دينار، في حين ارتفع حجمها بنسبة 1.9% عند المقارنة على أساس شهري وهو الاعلى منذ يونيو 2019.

وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.3% من اجمالي ودائع القطاع الخاص، منخفضة قليلاً عن حصتها من اجمالي ودائع القطاع الخاص في ذات الشهر من 2019، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي حوالي 6.7% من ودائع القطاع الخاص في مايو 2020.

نمو ودائع الخاص

اقتربت الودائع تحت الطلب نحو 10.3 مليارات دينار في مايو 2020 بنسبة زيادة 9.9% على أساس سنوي أي حوالي 928 مليون دينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة 12% متخطية 5.9 مليارات دينار أي بارتفاع يصل الى 633 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل الى حوالي 18.4 مليار دينار بنسبة 4.2% أي ما تجاوز 810 ملايين دينار على أساس سنوي. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 2.2% أي حوالي 751 مليون دينار على أساس سنوي وبلغ حجمها مع نهاية مايو نحو 34.6 مليار دينار.

على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة مما يعادل نحو 2.5 مليار دينار في نهاية مايو بنسبة زيادة 7.4% على أساس سنوي، وذلك قد يكون بسبب تراجع الجنية الاسترليني بنسبة 1.0% مقابل الدينار في نهاية مايو على أساس سنوي، في حين ارتفع اليورو بنحو 0.6 % مقابل الدينار لنفس الفترة، والدولار بحدود 1.4% على أساس سنوي. وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في مايو 2020 على أساس شهري بنسبة 5.2%، وودائع الادخار بنسبة 5.4% على أساس شهري، فيما انخفضت الودائع لأجل بنسبة 0.9%. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في مايو على أساس شهري بنسبة قدرها 1.9% أي حوالي 644 مليون دينار. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.6% في مايو 2020 على أساس شهري.

ودائع القطاع الحكومي:

ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مقتربة من 7.3 مليارات دينار بنهاية مايو على أساس سنوي بنسبة 3.4%، في حين تعد أدنى على أساس شهري منخفضة بحدود طفيفة قدرها 0.6% عن أبريل 2020.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها الى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 95.4% من اجمالي ودائع القطاع الحكومي في مايو 2020 دون تغير على أساس سنوي في حين شكلت أعلى مقارنة حصة 94.7% في أبريل 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 5.3% مقابل 5.7% في مايو من 2019.

