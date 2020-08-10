حكم لصالح «الإنماء» ضد «الأشغال»

مال وأعمال

اصدرت محكمة الاستئناف في الكويت حكماً لصالح شركة الانماء العقارية ضد وكيل وزارة الأشغال (بصفته) في الدعوى رقم (6518/ 2017 اداري/5). وقالت «الانماء» في بيان للبورصة ان حكم الاستئناف قضى بتعديل الحكم المُستأنف ليكون بالزام جهة الادارة (الأشغال) بأن تؤدي للشركة مبلغاً قدره 132.694 ألف دينار بدلاً من 859.496 ألف دينار وتأييده فيما عدا ذلك من قضاء. كما قضى حكم الاستئناف برفض الاستئناف الثاني وأعفى جهة الادارة (الأشغال) من مصروفات الاستئناف الأول وألزم شركة الانماء العقارية (المُستأنفة) في الاستئناف الثاني بالمصروفات ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت الشركة أنه لا يمكن تحديد الأثر المتوقع للحكم في الوقت الحال كون أن شركة الانماء العقارية ستقوم بالطعن عليه بالتمييز.