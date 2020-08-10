«الأولى للاستثمار» تُجري تخفيضاً إضافياً على رأس المال

مال وأعمال

وافق مجلس ادارة الشركة الأولى للاستثمار في اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس الماضي، على رفع توصية الى عمومية الشركة باجراء تخفيض اضافي على رأس المال بمقدار 4.4 ملايين دينار. وقالت «الأولى» في بيان للبورصة، ان المجلس وافق كذلك على رفع توصية للعمومية باجراء تعديل في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. ويبلغ رأسمال الشركة 65.107 مليون دينار تقريباً موزعاً على نحو 651.07 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. وتحولت «الأولى» للخسائر في العام الماضي بقيمة 47.606 مليون دينار، مقابل ربح قدره 240 ألف دينار تقريباً في عام 2018. وقفزت خسائر الشركة 8431% بالربع الأخير من عام 2019، لتصل الى 45.981 ألف دينار، مقارنة بـخسائر الفترة المماثلة من عام 2018 والبالغة 539 ألف دينار.