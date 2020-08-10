وثيقة سفر «وربة للتأمين» تغطي المصاريف الطبية لعملائها المسافرين لكل دول العالم

مال وأعمال

في إطار حرصها المستمر والمتواصل على تقديم كل ما هو جديد ومتميز لعملائها داخل الكويت وعلى مستوى دول الخليج في قطاع التأمين وبما يعزز ريادتها وتميزها تاريخياً، ولكونها من بين أفضل الشركات الرائدة في الكويت، تغطي وثيقة تأمين السفر لشركة وربة للتأمين كل المصاريف الطبية المتعلقة بفيروس كورونا « كوفيد – 19»، بالإضافة إلى أي مصروفات طبية طارئة أخرى للعملاء خلال فترة تواجدهم بالخارج.

استراتيجيات مدروسة

وفي هذا السياق، أكدت مديرة اتصالات البيع بالتجزئة وخدمة العملاء والعلاقات العامة للتسويق شروق فاضل الهزاع أن «وربة للتأمين» تعمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة، تراعي احتياجات العميل الحالية والمستقبلية بما يدعم ريادتها وتميزها في السوقين المحلي والخليجي.

وأضافت الهزاع بالقول: تحرص الشركة، ومنذ تأسيسها، على تلبية احتياجات عملائها وفق رؤية بعيدة المدى من أجل الحفاظ على ريادتها وتميزها، وبشكل متواصل، احتياجات العميل على المدى الطويل وبما يتفق مع التوجهات الاستراتيجية للشركة الرائدة لتقديم كل ما هو جديد ومتميز في سوق التأمين.

واستدركت بالقول أن شعار «وربـة للتأمين» دائماً، ولا يزال، «الإتقان في العمل عبر طرح أفضل المنتجات وفق أحدث المواصفات العالمية والإقليمية والوصول للعملاء بكل الطرق أينما كانوا بشكل سهل وميسر».

مزايا تأمينية

ومن جانبه، تطرق اختصاصي أول تأمين بادارة المبيعات والتوزيع والاكتتاب في الشركة محمد حسين الشمري للمزايا الكبيرة التي تطرحها وثيقة تأمين سفر وربة لعملائها، موضحاً أن الوثيقة تتميز عما يتم طرحه في السوق، مشيراً إلى أن الوثيقة تغطي نفقات العميل المسافر خلال فترة تواجده بالخارج ليس لعلاج فيروس كورونا «كوفيد -19» فحسب، وإنما تغطي أيضاً جميع المصاريف الطبية الطارئة الأخرى.

واستدرك الشمري بالقول : ما يميز الوثيقة الصادرة عن الشركة أنها تنص وبشكل صريح وواضح على تغطية كل نفقات الحجر الصحي للمسافر والتي تصل إلى 14 يوماً وهي ميزة رئيسة تطرحها وثيقة تأمين سفر وربة.

جميع الأعمار

وأضاف أن أحد المزايا الرئيسة التي تتضمنها الوثيقة هي أنها تغطي الأعمار من شهر وحتى 85 عاماً، موضحاً أن الوثيقة الجديدة تمتلك العديد من المزايا التي تعد الأفضل بين الوثائق المطروحة أمام العملاء، مضيفاً أن من بين المزايا الأخرى: تغطية مصروفات إلغاء الرحلات التجارية داخل وخارج الكويت لكل وجهات السفر حول العالم .

ولفت أن الوثيقة تغطي كذلك ضياع الحقائب التجارية أو تأخير وصولها.

وقال : تطرح الوثيقة 3 خيارات أمام العملاء وفق 3 خطط بديلة تضم : الخطة البلاتينية، والخطة الذهبية والخطة الفضية، وكل منها يحمل مميزات تتفق لتطلعات وطموحات العملاء في السفر، مستدركا بالقول أن الوثيقة تشمل جميع دول العالم بما فيها أميركا وكندا.

واختتم الشمري تصريحه بالتأكيد على أن «وربة للتأمين» كانت من أوائل الشركات التي واكبت على الفور تعليمات الإدارة العامة للطيران المدني بشأن عودة التشغيل التجاري للمطار بداية أغسطس الحالي، مبيناً أنه، وفور صدور البروتوكول الصحي للتشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي، قامت الشركة، في نفس يوم الإعلان، عن البروتوكول بطرح وثيقة تأمين السفر أمام عملائها من المسافرين، وهو ما يجسد ويعكس الاهتمام الكبير للشركة في تلبية احتياجات العملاء والسوق بشكل فوري.

