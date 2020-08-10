الياقوت: تعديلات قانون الإيجارات لم تفرق بين العقارين «السكني» و«التجاري»

مال وأعمال

أشاد الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة حامد الياقوت بإقرار تعديل قانون الايجارات رقم 35 لسنة 1978، مستدركاً بالقول إن القانون ورغم أنه جاء متأخراً بعد فترة من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أن إقراره من نواب مجلس الأمة بأثر رجعي قد تلافى الآثار السلبية - نوعاً ما- على تأخر إقراره .

وكشف الياقوت، في بيان صحافي، في استعراضه للتعديلات الأخيرة، التي نص عليها مقترح القانون، عن عدد من الملاحظات أبرزها أن التعديلات المقترحة على القانون جاءت مطلقة بحيث لم تفرق بين العقارين «التجاري» و«السكني»، موضحاً أن تداعيات «كورونا» التي أصابت كل مرافق الدولة والقطاعات الاقتصادية بالشلل قبل إقرار خطة عودة الحياة لم تفرق بين مستأجري العقارين وحيث إن المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة فإنه والحال كذلك تطبق التعديلات على مستأجري العقارين التجاري والسكني وهذا يحسب للمشرع لمساواته بين المستأجرين سيما وأن آثار الجائحة أصابت كل شرائح المجتمع دون تفريق .

كما بيَّن بأن التعديل قد منح المحكمة المختصة الحق في عدم إخلاء عين التي تأخر مستأجرها عن سداد الإيجار خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالها في جميع مرافق الدولة حماية للأمن أو السلم أو الصحة العامة مع حق المحكمة بتحديد طريقة سداد المستأجر للأجرة المتأخرة وفقاً لظروف الدعوى.

وبرأيه فإن هذا قد يعد تغليباً لمصلحة مالك العقار على مصلحة المستأجر وذلك أن الأخير لم يقم بسداد قيمة الإيجارات عن مدة التعطيل بسبب إغلاق منشأته بقرار من الحكومة الأمر الذي منعه من تحصيل أية إيرادات وأوقف دخله بشكل كامل الأمر الذي أدى إلى تراكم قيمة الإيجارات عليه حيث كان الأولى بالقانون أن منح المحكمة المختصة الحق في تخفيض قيمة الإيجار عن فترة التعطيل وبحسب ظروف كل دعوى على حدة ويعد ذلك تماشياً مع ما نصت عليه المادة 198 من القانون المدني والتي جاءت لمعالجة الالتزام الذي يصبح مرهقاً ويهدد بخسارة فادحة للمتعاقدين.

واكد الياقوت ان تعديل القانون يسري فقط على الحالات التي يحكمها عقد إيجار خاضع لأحكام قانون إيجار العقارات أما بالنسبة لعقود الاستثمار التي تعمل بها أغلب المجمعات التجارية فإنه لا يسري عليها وهذا يشكل معضلة حقيقية حيث إن أغلب المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية تعمل وفقاً لعقود الاستثمار والتي لم يتم التعرض لها في هذه التعديلات كونها تخضع لأحكام قانوني التجارة والمدني وكذلك تخضع لسلطة المحاكم التجارية لا محاكم الإيجارات .

واختتم بالقول إن التعديلات المقترحة شابها بعض القصور والتأخير وهو ما يجعل التوصل لحلول توافقية بين المتعاقدين أحد أهم الآليات للخروج من دائرة التقاضي والوصول لحلول وسط تضمن حقوق الجانبين.

