«بوبيان» ينظم مسابقة «أونلاين» لتحدي المكعب

مال وأعمال

نظم بنك بوبيان وعلى مدار اسبوعين أول مسابقة من نوعها على مستوى الكويت وهي بطولة (تحدي مكعب بوبيان) باستخدام وسائل التواصل عن بعد (الاون لاين) والتي تعتمد على سرعة حل المكعب Rubik’s Cube وهي اللعبة المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تعتمد على القدرات الذهنية .

وقال المسؤول بإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك فيصل الخضر ان البطولة التى نظمها بنك بوبيان شهدت مشاركة واسعة من الكويت ودول الخليج من الشباب من الجنسين وهو ما يؤكد اهمية مثل هذه الفعاليات التى تعمل على تنمية القدرات الذهنيــــة للصغار والكبــــار وترفع مستويات التحدي بينهم .

واضاف «من المعروف والمتداول عالمياً ان مكعب روبيك يتميز بالعديد من المزايا من بينها زيادة الذكاء الفراغي وزيادة التركيز وتنشيط شقي الدماغ وزيادة الثقة بالنفس والتخلص من القلق والملل والمساعدة على السكينة والهدوء».

واشار الخضر الى انه تم تكريم الفائزين العشرة الاوائل بجوائز مالية نقدية من قبل إدارة البنك ولجنة التحكيم التى ضمت خبراء في اللعبة من الكويت والبحرين معتمدين من الاتحاد الدولي للعبة.

واضاف ان الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الفعاليات والانشطة التى ينوى البنك تنظيمها بنظم التواصل عن بعد في ظل الاوضاع الحالية التى يعيشها العالم والكويت بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

يذكر ان لعبة مكعب روبيك معروفة بأنها أكثر لعبة تعليمية مؤثرة حيث يرجع اختراعها الى العالم المجري ارنو روبيك والتى قام باختراعها في سبعينات القرن الماضي حيث لاقت انتشاراً كبيراً حتى التسعينيات ثم عادت مرة اخرى للانتشار بين الشباب والمراهقين منذ سنوات قليلة.

