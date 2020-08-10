42.3 مليون دينار أرباح «التجاري» التشغيلية في النصف الأول

مال وأعمال

أعلن البنك التجاري نتائجه المالية للربع الأول والنصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أنه حقق أرباحاً تشغيلية مقدارها 21.8 مليون دينار عن الربع الأول، و42.3 مليون دينار عن النصف الأول من 2020، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 24 مليون دينار و58.3 مليون دينار عن الفترات نفسها من العام الماضي.

وواصل البنك سياسته الحصيفة في شأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية، لتعزيز المخصصات الاحترازية، ما نتج عنه تحقيق أرباح صافية قدرها 1.2 مليون دينار خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بأرباح صافية بقيمة 9.8 مليون دينار في الفترة نفسها من 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ أحمد الدعيج الصباح، إن تفشي جائحة كورونا أجبر العديد من الحكومات على اتخاذ إجراءات مختلفة للحد من انتشار الفيروس المستجد، لافتاً إلى قيام حكومة الكويت بصورة مماثلة باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي وعمليات العزل والإغلاق، والتي ترتب عليها تعطل وتوقف أنشطة الأعمال في كل القطاعات.

