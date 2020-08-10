أسعار النفط تستعيد توازنها

مال وأعمال

أوضح تقرير «الوطني» أن أسعار النفط تلقت دعماً جيداً هذا الأسبوع حيث ان الأخبار الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت في وقت سابق من الأسبوع عوضت مخاوف تفشي موجة جديدة من جائحة كوفيد-19 بما قد يعيق انتعاش الطلب العالمي مع بداية قيام المنتجين الرئيسيين بزيادة الإنتاج.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لكل من مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% تقريباً على أساس أسبوعي على خلفية تحسن بيانات النشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة بمستويات أفضل من المتوقع.

أما بالنسبة للمعدن الأصفر، فقد ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.030.72 دولار للأوقية.

حيث ساهم تراجع أداء الدولار وانخفاض عائدات السندات في تعزيز أوضاع الذهب في ظل تراجع تكلفة فرصة الاحتفاظ بمعدن الملاذ الآمن بشكل كبير.

