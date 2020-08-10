524 ألف دينار أرباح «عقار» في النصف الأول

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة عقار للاستثمارات العقارية تحقيق الشركة أرباح الفترة 524.23 ألف دينار (1.72 مليون دولار)، في النصف الأول من العام الحالي مقابل 625.97 ألف دينار (2.05 مليون دينار) أرباح الفترة المماثلة من عام 2019 بتراجع نسبته 16.3% وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل رئيس إلى انخفاض دخل الإيجار، والذي يرجع إلى بيع الممتلكات والتغيير في عقود الإيجار بالنصف الأخير من عام 2019، بالإضافة إلى التأثير الطفيف لأزمة فيروس «كورونا». وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 204.25 آلاف دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بقيمة 317.1 ألف دينار لنفس الفترة من عام 2019، بتراجع نسبته 35.6%. وارتفعت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.6%، لتصل إلى 319.98 ألف دينار، مقابل أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 308.87 آلاف دينار. وحققت «عقار» أرباحاً في العام الماضي بقيمة 2.54 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 1.21 مليون دينار في عام 2018، بارتفاع نسبته 108.8%.