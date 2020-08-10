3 عوامل حولت نتائج «ريم» للخسارة في 2019

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة ريم العقارية تحول الشركة للخسارة في العام الماضي مقارنة بأرباح عام 2018، وذلك بسبب 3 عوامل رئيسة. بحسب نتائج الشركة للبورصة، بلغت خسائر العام الماضي 1.49 مليون دينار (4.9 ملايين دولار)، مقابل أرباح عام 2018 البالغة 638.71 ألف دينار (2.09 مليون دولار). وقالت الشركة إن الخسارة تعود إلى 3 عوامل رئيسية، أولها يعود إلى حصة الشركة من نتائج شركة زميلة، وثانياً انخفاض قيمة العقارات الاستثمارية، بالإضافة إلى تكوين مُخصصات مقابل الديون المشكوك في تحصيلها. وسجلت الشركة أرباحاً بقيمة 352.65 ألف دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة 330.65 ألف دينار بالفترة المماثلة من عام 2018، بتراجع نسبته 6.7%. وقرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس الماضي، بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وعقب إعلان الشركة عن البيانات المالية السنوية لعام 2019، قررت إدارة بورصة الكويت إعادة أسهم الشركة للتداول في السوق اعتباراً من اليوم.