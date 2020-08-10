رزان جمال انتهت من «ما وراء الطبيعة»

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انتهت الفنانة رزان جمال من تصوير مسلسل «ما وراء الطبيعة» وهو أول أعمال «نتفلكس» من الدراما المصرية والذي تمّ الانتهاء منه أخيراً بعد التوقف بسبب جائحة كورونا وتستعرض أحداث المسلسل ما وراء الطبيعة رحلة الشك التي يمر بها طبيب أمراض الدم العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة وهو من انتاج كل من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي. وقد تم تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام الجهة الانتاجية لصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم.

