محمد العواش: سنظل نعمل ما حيينا لخدمة بلدنا الكويت

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ثمن وزير الاعلام محمد الجبري جهود الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات محمد عبدالمحسن العواش خلال السنوات التي تواجد فيها بوزارة الاعلام منذ بداية عمله حتى انتهاء المدة القانونية كوكيل مساعد بالوزارة التي تميزت بالانجازات والعطاءات في المناصب التي تقلدها بالوزارة واستمراره بالعمل مستشارا في مكتب وزير الاعلام.

وقال الجبري ايضا في رسالة وجهها الى العواش «اثبت خلال عملك بوزارة الاعلام وتقلدك المناصب القيادية عدة انك طاقة وطنية مبدعة أثرت الاعلام الرسمي والاعلام بشكل عام وانا شخصيا سعدت بان عملنا معا حيث لمست فيك النشاط والانجاز والتفاني في العمل واليوم وانت تترجل من العمل الرسمي فاننا نتمنى لك دوام التوفيق والسداد في مواصلة عطائك مستشارا في مكتب وزير الاعلام».

اما وكيل الاعلام منيرة الهويدي فقد وجهت رسالة اخرى الى العواش «تشرفت بزمالتك لسنين طويلة وكنت خير معين لنا في جميع مراحل العمل وكانت لك بصمات واضحة لاتنسى بوزارة الاعلام».

وبدوره وجه محمد العواش الشكر والتقدير الى قيادات وجميع موظفى الاعلام في رسالة قال فيها: التعبير الصادق النابع من اعماق القلب صعب ان تترجمه الكلمات فالعذر كل العذر ان قصرت في شكركم يامن تفضلتم علي بالدعم والتشجيع والنصح والمسانده طيلة فترة عملي بوزارة الاعلام سواء من داخل أو خارج الوزارة وكل العرفان لمن تفضل علينا بكلمة طيبة والعذر والسموحة لمن يعتقد انا قصرنا بحقه. واضاف أيضاً: سنظل نعمل ماحيينا لخدمة بلدنا الكويت سواء من خلال موقعنا كرئيس لاتحاد اذاعات الدول العربية أو أي مجال او موقف نترجم فيه الولاء للكويت وشعبها وقيادتها وكل الشكر للوزير الأخ محمد الجبري الذي قدم لنا الدعم اثناء عملنا تحت قيادته واصراره ان يستمر عملنا معه كمستشار اعلامي والشكر كذلك إلى الاخت منيرة الهويدي على مساندتها وكذلك الشكر للزملاء الافاضل وكلاء القطاعات وكل منتسبي الوزارة على مساندتنا.

