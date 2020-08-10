جنيفر غراي بطلة ومنتجة لفيلمها الجديد

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يجري التحضير حالياً لجزء جديد من فيلم «Dirty Dancing»، مع اسناد دور البطولة النسائية مجدداً لجنيفر غراي بعد أكثر من ثلاثة عقود على أدائها شخصية فرانسيس «بايبي» هاوسمان في العمل السينمائي الشهير.

وقد فتح الفيلم الأصلي الصادر سنة 1987، أبواب المجد لبطليه جنيفر غراي بدور مراهقة تقع في حب أستاذ الرقص الذي أدى دوره الممثل باتريك سوايزي واستحال المشهد الرئيسي في العمل والذي ينهي خلاله باتريك سوايزي وصلة رقص برفع «بايبي» فوق رأسه، من أشهر المشاهد السينمائية في العقود الأخيرة ونال الفيلم جائزة أوسكار عن أغنيته «Time of my life». وقد أعلن جون فلتهايمر الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة «لاينز غايت» أن جنيفر غراي ستمثل في الفيلم الجديد كما ستتولى انتاجه وسيكون العمل من نوع الأفلام الرومانسية والحنين الذي يتوقعه محبو هذه السلسلة».

